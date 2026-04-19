Capitán Solari: avanzan tareas de limpieza y mantenimiento en el acceso por la Ruta Provincial N° 9

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La Municipalidad de Capitán Solari continúa con trabajos de embellecimiento y ordenamiento en el acceso a la localidad, a la vera de la Ruta Provincial N° 9, como parte de su plan de mantenimiento urbano.

Las tareas incluyen limpieza, desmalezamiento y acondicionamiento de los espacios públicos, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar un entorno más seguro y agradable para vecinos y visitantes.

Desde el municipio destacaron que estas acciones se desarrollan de manera sostenida, buscando mantener en buenas condiciones los distintos sectores de la localidad y fortalecer el cuidado del espacio común.

Asimismo, remarcaron que el compromiso es continuar trabajando diariamente para que cada punto de la ciudad refleje el orden y la calidad que la comunidad merece, promoviendo el uso y disfrute de los espacios públicos.

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