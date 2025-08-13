Colonia Benítez avanza con tareas de mantenimiento en la localidad

532365718_1153682503462871_7732196382064857402_n

Colonia Benítez – Esta semana, el Municipio de Colonia Benítez realizó diversos trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de los vecinos.

En el Puerto Antequera, la Delegación Municipal, junto con Vialidad Provincial, llevó a cabo tareas de poda, recolección de ramas y corte de pasto, contribuyendo al orden y la limpieza del sector.

En el casco urbano de Colonia Benítez, el personal municipal ejecutó barrido de pavimento y la recolección de ramas en diferentes barrios, asegurando calles más limpias y seguras para los vecinos.

Desde la municipalidad aseguraron que estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento constante, con el objetivo de seguir trabajando por el bienestar de toda la comunidad.

 

