Claudia Panzardi: “Todos los municipios pueden garantizar sueldos dignos a los trabajadores”

La intendenta de Laguna Blanca y candidata a diputada nacional, Claudia Panzardi, confirmó que este lunes 29 de septiembre se abonaron los sueldos de todo el personal municipal, incluyendo el Programa de Ayuda Municipal y las becas de trabajo, sin importar la situación contractual de cada trabajador.

“Venimos trabajando desde hace muchos años con responsabilidad en nuestras finanzas, para que los trabajadores y trabajadoras municipales que prestan servicio en distintos lugares puedan percibir sus ingresos el último fin de semana de cada mes”, aseguró Panzardi.

Críticas a la situación provincial

La jefa comunal marcó un contraste con lo que ocurre en otros municipios de la provincia, donde no se garantiza el pago en tiempo y forma. “Lamentablemente hay muchos intendentes que no pueden hacerlo y esto genera preocupación, además de la imposibilidad de cumplir con compromisos adquiridos por los mismos trabajadores”, señaló.

En esa línea, manifestó su solidaridad con los más de 11.000 trabajadores municipales chaqueños que se encuentran en situación de precarización o jornalización y que, en muchos casos, han sido cesanteados recientemente.

Reclamo por salarios y jubilaciones dignas

Panzardi también hizo un llamado de atención a los diputados provinciales y a las autoridades del INSSSEP, a quienes instó a trabajar de manera conjunta con los municipios para garantizar ingresos mínimos.

“Tenemos jubilados que me cuentan que no llegan a percibir más de 100 o 120 mil pesos por mes. Son ingresos de indigencia, de pobreza absoluta y extrema. No pueden ganar menos que un salario mínimo vital y móvil”, advirtió.

La dirigente subrayó que es un desafío urgente garantizar una jubilación justa y respeto por la trayectoria de quienes dedicaron su vida al servicio público.

Compromiso y desafío electoral

En medio del clima electoral, Panzardi también reflexionó sobre el rol de los intendentes durante las campañas:

“Muchas veces vamos al frente, pedimos el voto al pueblo, pero debemos revisar este tipo de cuestiones para mejorar las gestiones municipales y garantizar seguridad y calidad de vida a los trabajadores”, expresó.

“Si Laguna Blanca puede, otros municipios también”

Finalmente, la candidata nacional puso como ejemplo la gestión financiera de su municipio, que recibe una de las coparticipaciones más bajas de la provincia.

“Si Laguna Blanca, que tiene la menor coparticipación de Chaco, puede garantizar los sueldos en tiempo y forma, estoy convencida de que otros municipios también pueden hacerlo, incluso mucho más y mejor, solo hay que tener la responsabilidad de ser ordenados con el dinero del pueblo y devolverlo en calidad de servicios y calidad de vida para los trabajadores”, remarcó.

Con estas declaraciones, Panzardi buscó reforzar su perfil como dirigente con gestión ordenada y cercana a los trabajadores, al tiempo que planteó la necesidad de una agenda legislativa que aborde la problemática municipal y jubilatoria con mayor seriedad.