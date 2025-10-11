Lista 503: “No Tenemos Ataduras Con Las Mafias Ni Con Los Delincuentes” Fuerte Mensaje De Zdero En Resistencia

Durante la jornada, junto a Leandro Zdero los candidatos a senadores y diputados nacionales de la Lista 503, color violeta, dialogaron con vecinos, independientes y militantes, escuchando de primera mano sus necesidades. Además, compartieron las propuestas de orden, cambio y transformación.

Este viernes, los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503, color violeta, recorrieron distintos puntos estratégicos de la ciudad de Resistencia de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Leandro Zdero, quien acompañó a los candidatos, agradeció la confianza de los chaqueños y valoró el respaldo que les permitió transformar una historia pasada llena de mentiras y promesas incumplidas que había en el Chaco. “Este proyecto político que hoy encabezamos nació del consenso y la unidad de diferentes sectores que decidieron romper con 16 años de sometimiento y corrupción”, señaló.

En ese marco, recordó que cuando asumió como gobernador muchos lo subestimaban. ”Nos decían que no íbamos a poder liberar las calles, terminar con los intermediarios o recuperar la dignidad del trabajo, y lo hicimos. Lo logramos porque no tenemos ataduras con ninguna mafia ni respondemos a los que se enriquecieron a costa del pueblo chaqueño”, puntualizó.

Con tono crítico, apuntó al kirchnerismo y a quienes fueron cómplices del entramado de corrupción que destruyó la educación, la salud y la ayuda social. “Durante años infectaron cada área del Estado y condenaron a los jóvenes a no tener futuro. Nosotros recuperamos lo que era de todos los chaqueños y demostramos que se puede gobernar con honestidad”, afirmó Zdero.

Asimismo, puso como contraste los cambios alcanzados en seguridad, educación y desarrollo productivo. “Reabrimos la Escuela de Policía, iniciamos una ardua lucha contra el narcotráfico y pusimos en marcha el Programa Fortaleza para recuperar a los jóvenes que pasan por problemas de consumos”, ejemplificó y también subrayó el impulso a las inversiones y la baja de impuestos, que abrieron el camino para el trabajo genuino y la producción en el interior.

LA LISTA 503 LLEVA CANDIDATOS HONESTOS

De esa manera, advirtió: “Hay sectores que quieren volver solo para recuperar sus negocios y privilegios. Nos empujaron muchas veces, nos dejaron una provincia endeudada y pobre, pero seguimos de pie. El mejor plan social es que baje la inflación y que haya trabajo. Vamos a seguir firmes, saltando cada piedra del camino porque el futuro del Chaco y de la Argentina se juega en esta elección. Vale la pena cuidar todo lo que conseguimos. El 26 de octubre tenemos que salir casa por casa, explicarle a la gente cómo votar y pedir que acompañen con su voto a la lista 503, la violeta, que lleva candidatos honestos, con las manos limpias y sin nada que esconder”, cerró.

SILVANA SCHNEIDER: “NO PODEMOS PERMITIR QUE QUIENES ARRUINARON EL CHACO REGRESEN”

Por su parte, la vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider demostró su felicidad por el apoyo recibido en la capital chaqueña y aseguró: “Esta candidatura representa para mí un enorme compromiso con nuestra querida provincia del Chaco, pero sobre todo, la responsabilidad de defender siempre los intereses de los chaqueños”.

En esa línea, llamó a los militantes a salir casa por casa para defender el cambio iniciado en 2023. “Este 26 de octubre tenemos tan solo dos opciones: una es ratificar ese cambio que nos costó lágrimas y dolores a los chaqueños, y la otra es volver a lo que ya conocemos: la inflación crónica, los gerentes de la pobreza y los piqueteros administrando los recursos de todos”, expresó.

“No podemos volver a ese pasado que tanto daño causó, ya conocemos a los responsables del desastre que nos dejaron en el 2023. Por eso les pido que salgamos seguros a militar, a llevar el mensaje de nuestro gobernador Leandro Zdero, que está ordenando, reconstruyendo y poniendo de pie al Chaco”, enfatizó.

GUILLERMO AGÜERO: “NO VAMOS A VOLVER AL PASADO”

El candidato a diputado nacional, Guillermo Agüero, alentó a los chaqueños a mantener el rumbo de transformación iniciado junto a Leandro Zdero. “El 26 de octubre tenemos que seguir hacia adelante con pasión, determinación y fuerza para reconstruir los cimientos de esta provincia. Al pasado no vamos a volver, el cambio no se logra con un ‘todólogo’, se logra con un líder como lo es el gobernador Leandro Zdero y debe contar con todo nuestro apoyo”, puntualizó.

JUAN CRUZ GODOY: “DEBEMOS CONSOLIDAR EL CAMBIO QUE SE INICIÓ EN 2023”

El candidato a senador nacional, Juan Cruz Godoy, llamó a consolidar el rumbo de cambio iniciado en 2023 y a no volver al pasado que tanto daño le hizo al Chaco. “Hay que redoblar esfuerzos para completar lo que comenzamos hace dos años y lograr una victoria para llevar a nuestra provincia al lugar que se merece”, concluyó.