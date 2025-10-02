Claudia Panzardi profundiza su agenda joven en Colonia Elisa: “Queremos dar respuestas simples a problemas complejos”

La candidata a diputada nacional por la lista Vamos Chaco, Claudia Panzardi, continúa con sus recorridas por el interior de la provincia y en esta oportunidad visitó Colonia Elisa, donde mantuvo un encuentro con un numeroso grupo de jóvenes que le expresaron su respaldo y compartieron sus inquietudes.

“Me siento muy feliz porque uno de los ejes de mi gestión es trabajar una agenda joven seria, realista y aplicable. Quiero acompañarlos para que se organicen, cumplan sus metas y tengan un futuro con más educación, salud, trabajo y acceso a la vivienda”, afirmó Panzardi al término de la reunión.

Escuchar y proponer

Durante la actividad, la candidata recogió de primera mano las preocupaciones de los jóvenes de la zona, quienes manifestaron la falta de oportunidades laborales y educativas en el interior, así como la ausencia de políticas de contención en materia de salud mental y prevención de consumos problemáticos.

“La juventud chaqueña arrastra hace décadas las mismas dificultades: falta de empleo, falta de alternativas educativas en muchas localidades, enfermedades infectocontagiosas que aún golpean a nuestra población y una problemática creciente como la depresión juvenil. Es necesario que estos temas se discutan con seriedad en el Congreso, con propuestas concretas que articulen Nación y Provincia”, remarcó.

Agenda legislativa

Panzardi adelantó que entre sus prioridades en la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra el impulso a leyes que: Prevengan y acompañen consumos problemáticos con políticas activas de contención, generen oportunidades laborales para los jóvenes del interior chaqueño, promoviendo incentivos productivos y programas de formación, mejoren el acceso a la educación, garantizando igualdad de condiciones entre localidades urbanas, rurales y con carreras con salida laboral, refuercen la atención médica, con especial

atención a enfermedades infectocontagiosas y a la salud mental, problemáticas que –según señaló– “no pueden seguir siendo invisibilizadas”.

“Tenemos que salir de los discursos vacíos y de las promesas que nunca llegan a cumplirse. No se trata de hablar de cosas irreales o fuera de contexto, sino de avanzar con leyes aplicables que impacten en la vida cotidiana de los chaqueños”, sostuvo.

Juventud como protagonista

La candidata destacó que en cada localidad encuentra a jóvenes dispuestos a involucrarse, participar y transformar su realidad. “Veo en ellos una enorme capacidad de organización y un fuerte deseo de cambiar las cosas. Por eso es central que tengan acompañamiento desde la política”, expresó.

Para Panzardi, la clave está en “proponer un camino simple hacia soluciones complejas”, y en ese sentido, aseguró que su experiencia y trayectoria le permiten encarar debates legislativos que apunten a la transformación del presente y el futuro de la provincia.

En campaña

La recorrida por Colonia Elisa se suma a otras actividades similares que viene desarrollando en distintos puntos del interior chaqueño, consolidando su perfil de candidata con fuerte presencia territorial y un mensaje orientado a la juventud como motor de cambio.

“Los jóvenes confían en este proyecto porque saben que no los vamos a dejar solos. Vamos a acompañarlos con hechos, no con discursos”, concluyó.