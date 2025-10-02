Gral San Martín: Multitudinario Apoyo A La Lista 503 Con La Presencia De Zdero

Anoche, en un acto multitudinario en General San Martín, Leandro Zdero presentó a los candidatos de la Lista 503 de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Ante una gran concurrencia de vecinos, independientes y militantes, llamó a consolidar este proyecto político para continuar defendiendo los intereses de todos los chaqueños.

Zdero remarcó que la propuesta de la lista 503 busca ampliar la participación ciudadana, apostar a la inversión privada y defender a los jóvenes frente a los problemas que los afectan. Además, pidió llevar el mensaje de cambio casa por casa para garantizar un acompañamiento en las urnas.

En su contundente discurso, hizo hincapié en la necesidad de revertir la matriz productiva y económica en la provincia, y mencionó: “Venimos a trabajar por el sueño de un Chaco y una Argentina grandes, prósperos, que proyecten desde el presente un futuro mejor”.

En su discurso recordó los inicios de la construcción política que lo llevó a la gobernación: “Muchos nos subestimaban, algunos nos miraban de reojo, pero entendimos el mensaje de la gente. Había que dejar los egoísmos de lado, había que ser humildes y ahora convocamos a todos los que quieran dar vuelta la página de la historia de nuestra provincia”.

Por esa línea, remarcó la amplitud de la alianza: “Convocamos a radicales, al PRO, a liberales y libertarios, a peronistas que no abrazaban un proyecto de corrupción, a independientes y a muchos desencantados con la política. Así fuimos capaces de recuperar el Chaco todos juntos para terminar con 16 años de corrupción y desencanto”.

En ese contexto, defendió las decisiones firmes tomadas en su gestión: “No tranzamos con las mafias, no tranzamos con los delincuentes, logramos la libertad de las rutas, y transparentamos la obra pública”.

Asimismo, cuestionó severamente a quienes buscan que al país le vaya mal para sacar rédito político. “Algunos buscan el caos para que vuelva la inflación, para que la gente no tenga rumbo ni certezas. Pretenden que se dispare el Riesgo País y que aumenten los precios, porque en el fondo ese es el verdadero plan que siempre tuvieron y que les marcó la historia”, ejemplificó y añadió: “Siempre estuvieron detrás de los saqueos y de las operaciones. Eso no nos lo podemos permitir porque tenemos la responsabilidad de defender la democracia”.

“Hoy necesitamos que todos ustedes se transformen en la voz y en el brazo que lleve nuestra propuesta casa por casa. Hay que hacer docencia, enseñar a votar, mostrar la lista 503 y explicar por qué necesitamos diputados y senadores que defiendan al Chaco”, indicó.

Por último, se dirigió directamente a los vecinos de General San Martín. “Quiero decirles que van a tener un gobernador y a un gobierno presentes, pero fundamentalmente los necesito unidos para poner de pie a San Martín y proyectarla al futuro”, cerró Zdero.

SILVANA SCHNEIDER: “DEFENDERÉ LOS INTERESES DE TODOS LOS CHAQUEÑOS EN EL CONGRESO”

La vicegobernadora y candidata a senadora, Silvana Schneider, destacó la responsabilidad de acompañar el proyecto iniciado en 2023 y la necesidad de que los beneficios lleguen a todos los chaqueños: “Siento un enorme compromiso con esta candidatura. Nuestro gobernador, para continuar con la transformación de la provincia, necesita que defendamos en el Congreso los intereses de los chaqueños para que las oportunidades lleguen a todo el Chaco”.

En ese sentido, Schneider también remarcó la importancia de defender el cambio logrado en las urnas el próximo 26 de octubre. “Quiero pedirles humildemente a todos que salgamos seguros a militar, con la frente en alto. Acá está el gobernador Leandro Zdero, que está ordenando al Chaco y que va a sacarlo adelante. El 26 de octubre, las urnas deben dar un grito de fuerza y esperanza para decirle al kirchnerismo nunca más”, concluyó.

JUAN CRUZ GODOY: “VENIMOS A COMPLETAR EL CAMBIO QUE INICIAMOS EN 2023”

El candidato a senador Juan Cruz Godoy subrayó su responsabilidad de representar a los chaqueños en el Congreso y de impulsar reformas que consoliden los avances provinciales: “Hoy me toca representar las reformas que necesitamos para poder completar ese cambio que nos propusimos en 2023”.

“Este 26 de octubre será clave para definir el rumbo y concretar el sueño de una Argentina próspera y un Chaco productivo, donde nuestros jóvenes puedan quedarse, desarrollarse, trabajar y vivir cerca de sus familias. Con trabajo, esfuerzo y valores podemos construir un proyecto de vida para todos ellos”, finalizó Godoy.

GUILLERMO AGÜERO: “ESTA LISTA ESTÁ FORMADA CON PERSONAS COMPROMETIDAS EN RECONSTRUIR AL CHACO”

El candidato a diputado nacional Guillermo Agüero afirmó su compromiso de trabajar por la reconstrucción de la provincia y la recuperación de los valores heredados. “Vamos a enfrentar los desafíos con firmeza y sortear las dificultades para reconstruir esta provincia, para sacar al Chaco del barro, de la pobreza y del atraso. Vamos a devolverle la cultura de esfuerzo y valores que heredamos de nuestros padres y abuelos”, mencionó.

En ese marco, remarcó que la Lista 503 está conformada por personas honestas y comprometidas con el futuro de la provincia: “La lista 503 representa a la generación de chaqueños que se puso de pie y dijo basta a la mafia y la corrupción, comprometida a reconstruir los cimientos de nuestra provincia y transformar al Chaco en una tierra de oportunidades para nuestros hijos y las próximas generaciones”.