Cipolini llamó a “participar activamente” en las elecciones y respaldó al gobernador Zdero

A veinte días de las elecciones legislativas en Chaco, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, destacó la necesidad de reforzar la participación ciudadana en las urnas, al tiempo que defendió la gestión del gobernador Leandro Zdero y convocó a “respaldar a un equipo que está mostrando resultados”.

En diálogo con este medio, Cipolini reconoció que el clima electoral se está activando lentamente en la comunidad: “El primer objetivo es que el vecino se entere que hay un turno electoral. De a poco va tomando temperatura el clima”, afirmó.

El jefe comunal valoró como clave que el ciudadano se involucre, recordando que el sistema de representación democrática es un derecho que debe ejercerse: “Nuestro sistema es un sistema de representación, es un voto obligatorio que por distintos motivos parecería ir virando hacia un voto voluntario, lo cual no es así. Hay que ir, hay que participar”, expresó.

Durante la entrevista, Cipolini no solo remarcó logros de la actual administración provincial sino que también hizo hincapié en la necesidad de una nueva conformación legislativa para “profundizar el rumbo”. En ese sentido, aseguró: “La gestión necesita, a partir del 10 de diciembre, contar con una nueva conformación legislativa que le permita al gobernador y a todo su equipo acceder a las herramientas necesarias”.

Consultado sobre la representación de Sáenz Peña en la Cámara de Diputados, el intendente celebró la postulación de Marilín Rodríguez y Tati Reguera, dos figuras conocidas del distrito que integran la nueva propuesta de “Chaco Puede”: “Es importante para nosotros tener personas que puedan llevar la voz y temas específicos de un distrito importante como el nuestro”, remarcó.

También se refirió a los años de gobierno de la UCR en la ciudad y al respaldo sostenido de la ciudadanía: “Siempre le digo al equipo que cuando pasa el tiempo y las gestiones continúan, la exigencia es y será mayor. No podemos caer en el relajamiento”, advirtió.

Al ser consultado sobre el panorama del radicalismo provincial, Cipolini reconoció que la interna fue un obstáculo en el pasado, pero destacó el liderazgo actual del gobernador Leandro Zdero como factor unificador: “Una vez saldada la interna chaqueña con el liderazgo del gobernador, ahora todos estamos trabajando en ese sentido, y los resultados en gestión han ido apareciendo”, sostuvo.

Finalmente, se mostró crítico con el retorno de figuras del pasado, en referencia al ex gobernador Jorge Capitanich: “Parece querer venir a solucionar todo lo que evidentemente no pudo o incluso sembró durante muchos años de su gestión”, manifestó, y concluyó: “Me ha tocado gestionar con Capitanich gobernador. He visto el retroceso de la seguridad pública, el retroceso en salud, y el endeudamiento que recibió esta gestión”.

El intendente cerró el diálogo con un llamado concreto: “Creo que es importante lograr que la ciudadanía entienda estas tres cosas: la importancia de la elección, la necesidad de ir a votar, y que se respalde a un equipo que está dejando día a día lo mejor de sí”.