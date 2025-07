Ciberestafas con códigos QR: el comisario Barreto advierte sobre nuevas modalidades delictivas en Resistencia

El comisario Carlos Barreto, referente de la División de Cibercrimen de la Policía del Chaco, alertó sobre una nueva ola de delitos informáticos vinculados al uso malicioso de códigos QR, especialmente detectados en columnas y paredes de edificios de la ciudad de Resistencia. Durante una entrevista con Radio Provincia, Barreto brindó detalles sobre cómo operan los estafadores digitales y qué medidas deben adoptar los ciudadanos para protegerse.

“Estamos ante una modalidad delictiva que evoluciona constantemente. Ahora vemos el uso de códigos QR falsos que redirigen a sitios de juegos online o páginas idénticas a plataformas oficiales, donde los usuarios, sin saberlo, terminan entregando información personal clave”, explicó Barreto.

Phishing y QR maliciosos: la trampa invisible

El comisario remarcó que estos fraudes se encuadran en la modalidad de phishing, un tipo de engaño que busca obtener datos sensibles mediante técnicas de suplantación. En este caso, se trata de QR que, al ser escaneados, llevan al usuario a sitios web camuflados como legítimos. “Los QR pueden almacenar hasta 350 caracteres, incluyendo enlaces que imitan plataformas reales y solicitan datos personales, tarjetas de crédito o contraseñas”, detalló.

Una vez ingresada esa información, es enviada a un servidor controlado por ciberdelincuentes, quienes la utilizan para vaciar cuentas bancarias, acceder a billeteras virtuales o incluso gestionar préstamos con identidad robada.

El señuelo de los descuentos y las compras fuera de plataformas

Según Barreto, uno de los contextos más frecuentes en los que se cometen estas estafas es el de las compras online y promociones engañosas en redes sociales.

“Te ofrecen un 50% de descuento y te mandan un QR para pagar. Pero en lugar de ahorrar, entregás tus datos al delincuente. Después te dicen que no recibieron el pago y hasta te mandan un comprobante falso para seguir sacándote dinero”, advirtió.

El oficial fue contundente al recomendar que las compras se realicen exclusivamente desde sitios oficiales, como Mercado Libre o tiendas verificadas. “Cuando te sacan de la plataforma y te contactan por mensajería privada, perdés la protección del sitio. Y si pagás por fuera, la empresa no se responsabiliza”, remarcó.

Las apps espía y el engaño de la confianza

Otra táctica creciente es la solicitud para instalar aplicaciones externas. Según explicó Barreto, algunas apps replican el contenido del dispositivo de la víctima en el teléfono del estafador, permitiendo un control total de las operaciones.

“El delincuente nunca te va a decir que es un estafador. Se va a hacer pasar por alguien de confianza. Incluso puede hacerse pasar por un amigo que te comparte un QR o un enlace para ayudarte. Pero lo que en realidad hace es obtener tu información”, indicó el comisario.

También hizo hincapié en el rol del ingeniería social, que aprovecha la voluntad de colaborar o ayudar del usuario. “A veces reenviamos un enlace para que un conocido tenga un descuento, sin saber que estamos compartiendo una trampa”, explicó.

Tiempos de reacción y rastreo digital

Consultado sobre si se pueden rastrear estos QR y sus orígenes, Barreto fue claro: “Sí, pero hay que actuar rápido”. Si la víctima guarda evidencia y la presenta rápidamente ante la policía, las posibilidades de rastrear al responsable aumentan. “Los ciberdelincuentes intentan ocultar sus huellas digitales, pero si intervenimos con celeridad, es posible dar con ellos”, aseguró.

Prevención y conciencia: claves para enfrentar al cibercrimen

Desde la División de Cibercrimen, la Policía del Chaco realiza charlas educativas en escuelas, foros vecinales y entidades privadas, con el objetivo de prevenir delitos digitales. “Siempre decimos: antes de hacer clic, tómate cinco minutos. Pensá: ¿conozco esta página?, ¿este enlace me lo mandó alguien confiable?, ¿estoy dentro de una plataforma segura?”, aconsejó.

Barreto pidió a la ciudadanía reforzar las precauciones: no brindar datos personales, no compartir claves, no descargar apps sugeridas por desconocidos y evitar seguir enlaces dudosos, incluso si vienen de conocidos.

“Hoy, muchos están más atentos a saber quién es la nueva pareja de un famoso que a leer 10 medidas básicas de seguridad digital. Y esa falta de conciencia es lo que aprovecha el delincuente”, lamentó el comisario.