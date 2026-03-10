Chorotis: el municipio coordina acciones con escuelas de la región

El intendente de Chorotis, Ariel F. Hofstetter, mantuvo una reunión con directivos de instituciones educativas de Chorotis, Venados Grandes y Tres Mojones, con el objetivo de coordinar acciones de trabajo conjunto entre el municipio y las escuelas de la zona.

Durante el encuentro se acordó el acompañamiento del gobierno municipal a las instituciones educativas mediante el aporte de recursos como pan, carne y mercadería, destinados a colaborar con distintas actividades escolares. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre el municipio y las escuelas, además de contribuir al bienestar de los estudiantes.

Asimismo, en la reunión se avanzó en la organización del cronograma de actos patrios y conmemorativos que se desarrollarán a lo largo del año en las distintas instituciones educativas de las tres localidades.

Desde el municipio destacaron la importancia de mantener un trabajo articulado con la comunidad educativa, entendiendo que la educación es un eje fundamental para el desarrollo de la localidad y la formación de las nuevas generaciones.

