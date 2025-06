Chorotis celebró con una multitud su aniversariocon: entregas, inauguraciones y respaldo provincial

Con más de 18 mil personas presentes y la participación del gobernador de la provincia, el intendente Ariel Hofstetter encabezó este viernes una jornada cargada de emoción, obras inauguradas, entregas para instituciones y productores, y un fuerte respaldo provincial en el marco de la fiesta popular de Chorotis.

Durante el acto central, se inauguraron 20 viviendas, nuevos tramos de ripio, obras de alumbrado público y se concretaron múltiples entregas: una motoniveladora para el Consorcio Caminero, una moto y uniformes para la Policía, además de aportes gestionados a través de la Fundación Soy Chaco.

El jefe comunal se mostró emocionado por el acompañamiento. «Una mañana de emociones con el acto y llegó el día de comenzar. Seguimos de fiesta, mejor dicho», expresó. Y agradeció especialmente la presencia de autoridades: «Gracias al comandante por venir desde tan lejos, es un orgullo que nos acompañe. Yo les decía que acá son largas las fiestas, y ahora lo está comprobando».

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de viviendas luego de más de una década. «Hace más de 15 años que no se entregaban casas en Chorotis. Yo, como intendente, no tengo una casa propia, así que sé lo que significa para una familia joven tener su hogar», reflexionó Hofstetter.

La jornada también incluyó aportes a productores locales. «Entregamos tres capones valuados en un millón de pesos cada uno. Un productor no puede comprar eso hoy; tendría que vender todas sus ovejas. Esto es gestión, y gestionar no es ir una vez a Resistencia. Es insistir, golpear puertas, volver, no rendirse», remarcó.

A través de la Fundación Soy Chaco, también se entregaron elementos a establecimientos educativos para la preparación del acto del 9 de Julio, además de herramientas para el trabajo rural.

La fiesta fue también una vidriera regional: hubo emprendedores de Resistencia, Sáenz Peña, Rafaela, Anatuya, Juría y Buenos Aires. «Nunca en mis 47 años vi tanta gente en Chorotis. Es lo que siempre soñé: que nos conozcan», dijo Hofstetter. Y destacó el rol de la comunicación: «Una señora de Buenos Aires vino a vender alfajores porque nos vio en las redes. Todo ayuda: la radio, la comunicación, las redes sociales. Todos suman para que nuestros pueblos se conozcan».

Consultado sobre su equipo de gobierno, Hofstetter resaltó su apuesta a la juventud. «Tengo un concejal de 21 años, y muchos jóvenes en el equipo. Yo aposté siempre a los chicos, porque no se cansan, se desvelan y están siempre. También hay gente mayor, pero la juventud en la gestión es clave».

Mirando al futuro, el intendente confía en concretar su mayor anhelo: el asfalto para Chorotis. «Lo hablé con el gobernador. Le dije que si consigo el asfalto, me retiro. Él me respondió ‘ni loco te hago el asfalto si te vas’. Así que estoy complicado», bromeó, dejando entrever su intención de continuar si se concreta la obra.

Hofstetter adelantó además que en los próximos meses se inaugurarán la nueva plaza central, la plaza en el paraje Venado Grande y otras 10 viviendas, lo que ampliará el impacto de su gestión. La comparación con el año anterior fue elocuente: de 8 mil personas en la edición pasada, la fiesta pasó a reunir más de 18 mil en este 2025, con números que reflejan el crecimiento y la proyección de la localidad.

«Gracias por venir, por cubrir esto, por hacer que se conozca Chorotis. Hoy estamos viviendo algo histórico para nuestro pueblo, y todo lo que viene es para mejor», concluyó Hofstetter.