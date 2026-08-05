Chorotis avanza con obras preventivas en Tres Mojones Este ante la posible llegada de El Niño

La Municipalidad de Chorotis continúa ejecutando trabajos de infraestructura hídrica en la zona de La Cañada, en Tres Mojones Este, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño.

El intendente Ariel Hofstetter informó que las tareas incluyen el levantamiento de caminos, la limpieza y la apertura de canales, obras consideradas fundamentales para optimizar el drenaje y garantizar una mejor transitabilidad en el sector.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de las medidas preventivas planificadas para afrontar eventuales precipitaciones intensas, fortaleciendo la infraestructura rural y brindando mejores condiciones a los vecinos de la zona.

Asimismo, el jefe comunal agradeció el acompañamiento del Consorcio Caminero, de su presidente Iván Vucko, de Néstor Froschauer y del gobernador Leandro Zdero, quienes colaboran en la ejecución de estas obras destinadas a beneficiar a la comunidad.

Las autoridades municipales señalaron que los trabajos continuarán en distintos puntos del ejido con el propósito de reforzar la capacidad de escurrimiento y prevenir inconvenientes durante la temporada de lluvias.