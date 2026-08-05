Chorotis avanza con obras preventivas en Tres Mojones Este ante la posible llegada de El Niño

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La Municipalidad de Chorotis continúa ejecutando trabajos de infraestructura hídrica en la zona de La Cañada, en Tres Mojones Este, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño.

El intendente Ariel Hofstetter informó que las tareas incluyen el levantamiento de caminos, la limpieza y la apertura de canales, obras consideradas fundamentales para optimizar el drenaje y garantizar una mejor transitabilidad en el sector.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de las medidas preventivas planificadas para afrontar eventuales precipitaciones intensas, fortaleciendo la infraestructura rural y brindando mejores condiciones a los vecinos de la zona.

Asimismo, el jefe comunal agradeció el acompañamiento del Consorcio Caminero, de su presidente Iván Vucko, de Néstor Froschauer y del gobernador Leandro Zdero, quienes colaboran en la ejecución de estas obras destinadas a beneficiar a la comunidad.

Las autoridades municipales señalaron que los trabajos continuarán en distintos puntos del ejido con el propósito de reforzar la capacidad de escurrimiento y prevenir inconvenientes durante la temporada de lluvias.

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