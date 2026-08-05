Las cisternas de Sáenz Peña ya están cargadas

Tras la intervención realizada sobre el Segundo Acueducto del Interior y tras la recuperación progresiva del sistema, Sameep informó que las cisternas de Presidencia Roque Sáenz Peña ya alcanzaron los niveles necesarios para iniciar la distribución de agua potable hacia la ciudad y las localidades abastecidas por esa infraestructura.

De esta manera, la empresa señaló que comenzó el abastecimiento a los distintos sectores de Sáenz Peña y, de manera gradual, al resto de las localidades que reciben el servicio a través del Segundo Acueducto del Interior.

No obstante, la normalización será progresiva, a medida que se recuperen las presiones y los niveles de reserva en toda la red, remarcaron oficialmente.

En ese marco, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el trabajo realizado por el personal durante la intervención. «Gracias al esfuerzo de nuestros equipos técnicos y operativos, junto con la UTE responsable de la obra, hoy las cisternas de Sáenz Peña ya se encuentran cargadas y el sistema comienza una nueva etapa con la distribución de agua hacia las localidades abastecidas», expresó.

«Continuaremos monitoreando el funcionamiento del acueducto hasta llegada la noche lograr la normalización total del servicio», afirmó el funcionario.