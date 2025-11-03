Chorotis acompañó la muestra institucional y fiesta de la familia en Venados Grandes

574872783_122226518696140892_303092264673479621_n

La Municipalidad, encabezada por el intendente Ariel Hofstetter, acompañó una jornada especial en la localidad de Venados Grandes, donde la E.E.P. N° 320 “José Manuel Ledesma” junto al anexo de la E.E.S. N° 101 “Ana María Janovich” realizaron una muestra institucional integral y fiesta de la familia.

Durante el encuentro, la comunidad educativa compartió un día lleno de alegría y participación, con sorteos, presentaciones de danzas folclóricas y la actuación del Conjunto Santa Elena, que animó la jornada con música y entusiasmo.

El evento reunió a alumnos, docentes, familias y vecinos, consolidando el vínculo entre la escuela y la comunidad, y poniendo en valor el trabajo conjunto que fortalece las instituciones locales.

Desde la Municipalidad de Chorotis destacaron el compromiso del gobierno comunal en apoyar y acompañar las iniciativas educativas y culturales que promueven la unión, la identidad y el desarrollo de las familias de la zona rural.

