Chaco, Resistencia, Capitanich entregó 136 viviendas en la zona sur: “estamos garantizando el acceso a la casa propia de las familias chaqueñas”

Impactos: 1

En la zona Sur de Resistencia, el gobernador Jorge Capitanich entregó, en la mañana de este sábado, 136 viviendas del programa nacional “Casa Propia – Construir Futuro” que demandaron una inversión de $1.517.147.908. “Hoy es un gran día porque estamos garantizando el acceso a la vivienda propia de muchas familias chaqueñas”, dijo el mandatario junto al ministro de Planificación, Economía e Infraestructura Santiago Pérez Pons y al presidente del Instituto de Viviendas Diego Arévalo.

Se trata de dos grupos de viviendas, de 68 unidades cada uno, que forman parte de un paquete de 660 casas, 136 de las cuales fueron entregadas en diciembre pasado. Las soluciones habitacionales fueron financiadas por Nación y las obras de infraestructura social básica por la Provincia con una inversión de $665.139.841. Esto incluye la red eléctrica, de agua potable, apertura de calles, desagües pluviales y peatonal.

Capitanich recordó que la meta es llegar a 25 mil soluciones habitacionales durante esta gestión a través distintas operatorias y fuentes de financiamiento y ratificó el objetivo de resolver el déficit habitacional del Chaco que ronda en torno a las 130 mil viviendas. Para ello, aseguró que la Provincia realiza un gran esfuerzo presupuestario para cumplir con las metas fijadas a pesar de la reducción de los recursos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).

Es que debido al congelamiento en la distribución del impuesto a los combustibles que financia parte del programa nacional, en Chaco se pasó de ejecutar un promedio de 500 viviendas por año en 2020 a 150 actualmente, con esa operatoria. El conjunto habitacional entregado, ubicado en la chacra 214, forma parte de 1500 viviendas que se están ejecutando en Resistencia, y que comprende también las chacras 137, 138, 213 y 215 de la zona Sur (zona del ex campo de tiro).

“Entregar una vivienda es muy bueno porque muchas familias que pagaban 60 mil pesos de alquiler y más, podrán tener ahora su casa propia y pagar cuotas accesibles de 16 mil pesos; estas casas perdurarán como un legado para su descendencia”, resaltó. Por otro lado, aseguró que en la zona Sur de Resistencia se ejecutan obras estructurales que implicarán una verdadera transformación de esa zona.

Citó así el canal 16 y su ensanchamiento (concluido), el plan de agua potable con cisterna y el nuevo acueducto que garantizará la regularidad del servicio hacia fin de año (en ejecución), dos centros de distribución de energía de media y baja tensión y la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales (inaugurada). “Hay que seguir trabajando en pavimento y espacios verdes y acceso a educación y salud; la zona Sur tendrá un desarrollo urbanístico potenciado en el futuro con ordenamiento territorial”, concluyó.

Con la entrega de cada vivienda se facilitó también una biblioteca con 14 títulos editados e impresos especialmente para el Programa “Libros y Casas” del Ministerio de Cultura de Nación, incluyendo diferentes géneros (antologías de ficción, guías y manuales y libros de corte histórico institucional). De la actividad participaron también los vocales del Ipduv Mirko Nicolich y Mariano Brahim; y el subsecretario de Ordenamiento Territorial Alan Strusiat.

Viviendas y obras de infraestructura social

“Estamos construyendo más de 1500 viviendas porque sabemos sobre la importancia de la casa propia, el trabajo y el esfuerzo que hacen todas las familias para contar con un techo” aseguró el ministro Pérez Pons. “El trabajo y la vivienda son dos derechos que dignifican la vida de las familias, por eso también estamos realizando obras de infraestructura de agua y electricidad, garantizando los servicios básicos en la zona y en los 69 municipios”, añadió.

Arévalo recordó que previo a la ejecución de las viviendas se llevaron adelante las gestiones pertinentes ante Nación para conseguir el predio del ex campo de tiro, a fin de ejecutar las obras. Explicó que las unidades entregadas fueron asignadas mediante sorteo, en tanto que se cubrió también un cupo de beneficiarios del ex proyecto Caraguatá que quedó truncado en 2015, y otro de personas inscriptas en el Ipduv con cierta antigüedad. “Les pediremos que cuiden el barrio y paguen la cuota social para llegar más rápido a las personas que aún no tienen su casa”, finalizó.

Soluciones habitacionales de IAFEP

Luego de la entrega de las 136 viviendas, el gobernador entregó cinco soluciones habitacionales, tres en la chacra 214 y dos en la chacra 215 de la zona Sur de Resistencia. Las mismas fueron ejecutadas a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), que invirtió $5.400.000 en cada vivienda. Las obras son parte de un programa de 2.200 soluciones en total, de las cuales 500 se encuentran en la última etapa de construcción