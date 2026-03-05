Chaco presentó su modelo de apoyo a emprendedores en el Consejo Federal 2026

La provincia del Chaco participó del Consejo Federal de Emprendedores 2026, un espacio de articulación que reunió a representantes de las 24 jurisdicciones argentinas con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer el ecosistema emprendedor y avanzar en políticas públicas conjuntas para el desarrollo productivo.

En representación del gobierno provincial estuvo el subsecretario de Emprendedurismo Urbano y Rural, Federico Budiño, quien expuso las principales acciones que se vienen implementando en la provincia para acompañar a emprendedores y promover nuevos proyectos productivos.

El funcionario explicó que la convocatoria fue realizada por el Ministerio de Economía de la Nación Argentina, organismo encargado de coordinar las políticas vinculadas al sector emprendedor en todo el país.

«Fue una instancia muy positiva de intercambio entre provincias. Tuvimos una excelente recepción porque se reconoce el trabajo que se está realizando en Chaco y la transformación que se evidencia a partir de las políticas públicas que impulsa el gobierno provincial para acompañar a los emprendedores», señaló Budiño.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

El encuentro se desarrolló en el marco del 7° Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, donde las provincias presentaron programas, iniciativas y herramientas orientadas a impulsar el emprendedurismo y fortalecer el ecosistema emprendedor a nivel regional y nacional.

Durante la jornada se abordaron distintos ejes de trabajo, entre ellos el intercambio de políticas públicas exitosas, la posibilidad de replicar experiencias en otras provincias y la generación de estrategias de articulación federal para potenciar el sector.

Además, se avanzó en una agenda de colaboración que contempla la organización del Concurso de Emprendedores 2026, el desarrollo de capacitaciones específicas para cada jurisdicción, la implementación de herramientas de análisis para emprendedores y la realización de una encuesta nacional destinada a relevar las principales necesidades del sector.

Desde la delegación chaqueña destacaron que la provincia tuvo un rol activo durante el encuentro, al presentar las políticas públicas que se vienen desarrollando para acompañar a los emprendedores y fortalecer el desarrollo productivo local.