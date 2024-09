Chaco potenciará el empleo privado: Se lanza el programa “Creando Capacidades Locales”

Visitas: 0

Este miércoles, 18 de septiembre, se realizará en Chaco el lanzamiento de la propuesta nacional “Creando capacidades locales”, proyectada para brindar las herramientas necesarias que aporten al desarrollo y crecimiento de los emprendedores de todo el país, replicando como base el trabajo que viene realizando en nuestra provincia el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, a través de las Subsecretarías de Emprendedurismo Urbano y Rural y de Industria, Empleo y Comercio.

El acontecimiento tendrá lugar de 9 a 12 Hs, en la sede de la Casa de las Culturas, ubicada en Marcelo T. de Alvear 90 de la ciudad de Resistencia con la presencia del Gobierno provincial, el secretario de PyME, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación Marcos Ayerra, la subsecretaria de Empleo de la Nación Eugenia Cortona, el presidente y secretario general de CAME Alfredo González y Ricardo Diab, entre otros funcionarios provinciales y de la región.

*El Gobierno del Chaco busca incrementar el empleo privado en la provincia mediante un proyecto de trabajo conjunto con el Gobierno nacional y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).* Esta iniciativa combina plataformas educativas, planes de empleo y la colaboración de actores públicos y privados.

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento aportará la plataforma “Capacitar”, con más de 400 cursos gratuitos en áreas que van desde Inteligencia Artificial hasta promoción de exportaciones, mientras que la Secretaría de Trabajo certificará los trayectos formativos, el Gobierno del Chaco coordinará los planes de empleo y su difusión, mientras que CAME ofrecerá capacitación, mentorías y apoyo técnico a los participantes.

Luego de las palabras de apertura de las autoridades presentes, se brindarán detalles de la Plataforma Capacitar y se hará el lanzamiento del Programa “Creando Capacidades Locales – potenciando la empleabilidad y la innovación – CHACO”, mediante la articulación público-privada, generando un espacio de formación para perfiles potenciales de recursos humanos en el sector privado y para fortalecer los emprendimientos.

El Programa tendrá 4 trayectos formativos, Comercio y Servicios (atención al cliente y venta minorista), Economía del Conocimiento (programación), Perfil Industrial (modelado mecánico e inteligencia artificial) e Impulso Emprendedor (habilidades y modelos de negocios adaptados al entorno local).

Por la tarde, de 15 a 16.30, en la sede del INTA Colonia Benítez, se realizará una reunión con instituciones que conforman las mesas técnicas de Desarrollo Emprendedor de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, con el interés centrado en conocer lo que se hace en nuestra provincia para atender y organizar a este sector, que sigue sumando interesados en todos los rincones del suelo chaqueño y así definir un trabajo conjunto entre todas las provincias.

A este encuentro asistirán, además de funcionarios nacionales y de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, representantes del INTA, INTI, SENASA, UNNE, UTN, Bromatología, ICCTI, ATP Chaco, Nuevo Banco del Chaco y Educación-INET.

El cierre de la jornada tendrá lugar en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, de 17 a 19, con 10 emprendedores chaqueños quienes tendrán la oportunidad de explicar el acompañamiento recibido desde el Gobierno provincial para que puedan organizarse y comercializar sus productos de elaboración artesanal.