El Nbch Advierte Sobre Los Intentos De Estafas Y Recuerda Sus Canales Oficiales

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) recuerda a sus clientes que nunca solicitará realizar simulaciones de préstamos, cambiar contraseñas, instalar aplicaciones o transferir dinero bajo ningún concepto.

Asimismo, se enfatiza que no deben compartirse datos sensibles como usuarios, contraseñas, claves PIN o Token por correo electrónico, teléfono o videollamada.

Recomendaciones de seguridad

-Evitar hacer clic en enlaces sospechosos y verificar siempre que las cuentas sean oficiales.

-No compartir información confidencial (contraseñas, PIN, Token).

-No aceptar instrucciones para operar por teléfono o videollamada.

-Ingresar siempre al banco desde la web oficial www.nbch.com.ar, escribiendo la URL en el navegador.

-No usar buscadores (Google, Bing) para acceder al sitio.

-Guardar la página oficial en “Favoritos” para evitar confusiones.

Canales oficiales de contacto

-WhatsApp: 3624161290

-Redes Sociales verificadas: Instagram (@bancodelchaco), Facebook (@nuevobancodelchaco), Twitter (@bancodelchaco)

-Atención Online: chat en la web oficial www.nbch.com.ar

¿Qué hacer ante una sospecha de fraude?

1.Colgar inmediatamente si se recibe un llamado sospechoso.

2.Realizar la denuncia en la comisaría más cercana.

3.Contactar a Red Link (0800-888-5465) para bloquear la tarjeta y el acceso a Online Banking.

En caso de ser víctima

-Denunciar el hecho en la comisaría.

-Informar a la Oficina de Protección a Usuarios Financieros del NBCH al correo: ProteccionAUsuariosFinancieros@nbch.com.ar.

Tres frases que usan los estafadores:

1.“Lee un código que recibió en su celular”.

2.“Su cuenta está bloqueada, debe transferir dinero o simular un crédito”.

3.“Debe instalar una aplicación o hacer clic en este enlace”.

El NBCH insta a toda la comunidad a mantenerse alerta, no ceder ante presiones y cortar de inmediato cualquier comunicación sospechosa.