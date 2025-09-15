El Nbch Advierte Sobre Los Intentos De Estafas Y Recuerda Sus Canales Oficiales
El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) recuerda a sus clientes que nunca solicitará realizar simulaciones de préstamos, cambiar contraseñas, instalar aplicaciones o transferir dinero bajo ningún concepto.
Asimismo, se enfatiza que no deben compartirse datos sensibles como usuarios, contraseñas, claves PIN o Token por correo electrónico, teléfono o videollamada.
Recomendaciones de seguridad
-Evitar hacer clic en enlaces sospechosos y verificar siempre que las cuentas sean oficiales.
-No compartir información confidencial (contraseñas, PIN, Token).
-No aceptar instrucciones para operar por teléfono o videollamada.
-Ingresar siempre al banco desde la web oficial www.nbch.com.ar, escribiendo la URL en el navegador.
-No usar buscadores (Google, Bing) para acceder al sitio.
-Guardar la página oficial en “Favoritos” para evitar confusiones.
Canales oficiales de contacto
-WhatsApp: 3624161290
-Redes Sociales verificadas: Instagram (@bancodelchaco), Facebook (@nuevobancodelchaco), Twitter (@bancodelchaco)
-Atención Online: chat en la web oficial www.nbch.com.ar
¿Qué hacer ante una sospecha de fraude?
1.Colgar inmediatamente si se recibe un llamado sospechoso.
2.Realizar la denuncia en la comisaría más cercana.
3.Contactar a Red Link (0800-888-5465) para bloquear la tarjeta y el acceso a Online Banking.
En caso de ser víctima
-Denunciar el hecho en la comisaría.
-Informar a la Oficina de Protección a Usuarios Financieros del NBCH al correo: ProteccionAUsuariosFinancieros@nbch.com.ar.
Tres frases que usan los estafadores:
1.“Lee un código que recibió en su celular”.
2.“Su cuenta está bloqueada, debe transferir dinero o simular un crédito”.
3.“Debe instalar una aplicación o hacer clic en este enlace”.
El NBCH insta a toda la comunidad a mantenerse alerta, no ceder ante presiones y cortar de inmediato cualquier comunicación sospechosa.