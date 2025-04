Caso Libra: Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora

La Cámara de Diputados de la Nación le dio otro golpe al Gobierno nacional en el Congreso, y aprobó la creación de una comisión investigadora por el caso Libra. El dictamen impulsado por la oposición obtuvo 128 votos afirmativos, 93 negativos y 7 abstenciones. Así, la Cámara Baja avanzó en este proyecto, luego de que el mimso no properara en el Senado, en febrero.

Se estableció que los bloques tienen hasta el viernes 11 para proponer los integrantes de la Comisión, que el presidente de la Cámara Martín Menem tiene hasta el 15 de este mes para firmar la resolución con la integración de la Comisión investigadora, y que se cite para el 23 de abril a la primera reunión constitutiva.

EL DEBATE EN EL RECINTO

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó la importancia de que se vote la iniciativa. «Hoy vamos a conseguir una comisión investigadora y avanzar con una serie de interpelaciones, quizas no todas las que hubiéramos querido, y los pedidos de informe sobre este tema», afirmó, al tiempo que manifestó que «el derrotero que tuvo el Gobierno desde esa noche de 14 de febrero ha sido absolutamente negativo y está condicionando la performance institucional del Estado argentino».

Por su parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, sostuvo que «la oposición genera un show del que estamos acostumbrados», y agregó: «Les molesta que tengamos superávit fiscal, que la inflación baje, que a la Argentina le vaya bien. Por eso venimos algo de la supuesta estafa».

«Nadie pudo decir qué es la estafa $LIBRA. Vamos a hacer una comisión investigadora para investigar algo que no sabemos y le digamos nosotros a los jueces qué hacer», afirmó y le pidió al kirchnerismo que vote este miércoles para debatir Ficha Limpia: «Para que la honorabilidad siga vigente en este Congreso».

Antes, el diputado de UxP, Pablo Yedlín, aseguró que el Congreso tiene la obligación de investigar. Luego, aprovechó para cuestionar la administración actual: «De a poco se empieza a caer el maquillaje del gobierno de Javier Milei. No tenemos gestión ni en salud, ni en educación, en lo institucional, en obras públicas».

Por su parte, el diputado Diego Giuliano, de Unión por la Patria, expresó: «Nos están pidiendo que finjamos demencia, que se pinte el Congreso y que ninguna manera pueda avanzar en un rol constitucional como bálbula de escape de un sistema que requiere de la investigación y del control. La Unión Europea y Estados Unidos investigan la estafa de la criptomoneda, pero ¿cómo el Congreso argentino no puede investigar a través de una herramienta institucional como lo es una comisión investigadora?».

A su vez, Silvia Giudici, del PRO, apuntó contra la oposición por la creación de la comisión investigadora y aseguró que quieren generar «un poco de ruido y show».

«Se realizaron 112 denuncias en el Fuero Nacional para la investigación de este tema y el Gobierno habilitó por decreto a la Oficina Anticorrupción para investigar. Desde el retorno de la democracia, hubo 49 comisiones investigadoras. Pero la actuación de las comisiones incurrieron en un exceso de sus atribuciones. El que tiene que investigar es el Poder Judicial. Pero lo que se busca es ese exceso», planteó.

Además, el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, criticó al Gobierno por no dar explicaciones en todo este tiempo por el escándalo de la criptomoneda. «Queremos saber qué pasó en este tiempo después de que el Presidente promovió la cripto y por qué no hay ninguna respuesta con alguna explicación coherente de los motivos. El primer deber de cualquier gobierno es preservar la figura presidencial, pero no está exento el Gobierno de un escándalo o de algo irregular», señaló.