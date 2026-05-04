General Vedia vivió una jornada deportiva con maratón participativa y competitiva

El Municipio de General Vedia llevó adelante una jornada deportiva que reunió a vecinos en una propuesta recreativa y competitiva, con el desarrollo de una maratón en distintas modalidades.

La actividad incluyó una carrera participativa de 3 kilómetros y una prueba competitiva de 8 kilómetros por categorías, convocando a familias y deportistas locales que disfrutaron del evento al aire libre y de los paisajes característicos de la localidad.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de distintas áreas municipales, como Deportes, Cultura, Salud, Tránsito y Balneario, que trabajaron de manera articulada para garantizar el desarrollo de la jornada.

Asimismo, agradecieron la colaboración de quienes formaron parte de la organización y remarcaron la importancia de este tipo de iniciativas para promover la actividad física, la integración y el fortalecimiento de la comunidad.

Las autoridades señalaron que continuarán impulsando propuestas deportivas y culturales que generen espacios de encuentro y participación para los vecinos.