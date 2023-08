Capitanich planteó la necesidad de un plan económico y dijo que “el nivel de confianza se recupera con un régimen monetario nuevo”

Impactos: 21

El gobernador de la provincia del Chaco habló tras las elecciones nacionales PASO e hizo hincapié en la importancia de ser “más precisos y claros” sobre las propuestas que se quieren implementar.

El gobernador Jorge Capitanich habló en conferencia de prensa y se refirió a los resultados de las PASO nacionales que se llevaron a cabo el día el domingo 13 de agostor. En ese sentido, expresó que las elecciones reflejan “una sensación de insatisfacción colectiva” y añadió: “Creo que hay que ser más precisos y claros respecto a lo que hay que hacer”.

En la mañana de este lunes 14, la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi de Unión por la Patria se consolidó como la más votada en las PASO nacionales 2023 en la provincia del Chaco. “Pocas provincias en la República Argentina han podido ratificar este triunfo”, expresó Capitanich y mencionó a Catamarca, Santiago del Estero, Formosa y Buenos Aires. No obstante, si bien afirmó que se obtuvo un triunfo con la fórmula mencionada, advirtió que “las elecciones se han dividido en tres tercios a nivel nacional y efectivamente también en la provincia del Chaco”.

En este sentido, Capitanich manifestó que estos resultados implican “una redefinición de los parámetros desde el punto de vista de las preferencias electorales para el próximo 17 de septiembre”. Asimismo, evidenció “un nuevo escenario” de cara a las elecciones generales presidenciales del 22 de octubre. “Las diferencias han sido mínimas y los votos pueden ser muy dinámicos y muy cambiantes”, agregó.

El gobernador resaltó la paridad de la votación e hizo hincapié en el plano económico. “Creo que la gente brinda un mensaje muy concreto. Si no somos capaces desde el sistema político de promover ciertos niveles de consenso para generar un régimen monetario que brinde estabilidad macroeconómica, la gente lo va a hacer a través del sistema electoral”, señaló. Capitanich planteó la necesidad de un plan económico y dijo que “el nivel de confianza se recupera con un régimen monetario nuevo”.

Siguiendo por la misma línea, el mandatario provincial reiteró que “es un tema que hay que discutir seriamente”. “Yo transmití claramente cuatro puntos: primero que era necesario un régimen de exteriorización de activos financieros y reales, eso significa blanqueo. No puede ser que la República Argentina tenga más de 400 mil millones de dólares fuera del circuito financiero y la mitad de la economía de carácter informal. El segundo paso es tener un régimen multimonetario, es decir, que pueda tranzar en cualquier moneda. Tercero, necesitamos un régimen de moneda digital de curso legal obligatorio. Y, por último, todos los pasivos remunerados del Banco Central generar las condiciones para que efectivamente esos pasivos puedan tener destino para producir bienes y servicios o, eventualmente, generar obras de infraestructura social básica”, detalló.

“La gente demanda estabilidad macroeconómica y una serie de herramientas que el sistema político lo tiene que analizar e implementar pero, si no hay ciertos consensos básicos en el desenvolvimiento de la actividad económica, entonces no se puede hacer”, expresó el gobernador, y concluyó: “Soy de los que piensa como Perón, a esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”.