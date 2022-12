Canelo se arrepintió de las amenazas a Messi: “Quiero disculparme”

Impactos: 12

Canelo Álvarez acusó a Lionel Messi de usar la camiseta de la selección de México como un trapo de piso. Después se peleó con todos los argentinos que salieron a explicarle en Twitter que lo que decía no era así. Amenazó con pegarle a uno de los jugadores más respetuosos y menos polémicos del planeta y hasta fue criticado por los mismos jugadores mexicanos. Finalmente dio toda la vuelta y pidió perdón: “Me dejé llevar por la pasión”.

¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… No sea tanto”, lanzó el boxeador en su cuenta de Twitter, tras difundirse un video de los festejos argentinos en el vestuario.

Luego, vino el aluvión de pequeñas peleas contra los usuarios argentinos que salieron a contestarle. La polémica creció y se fueron sumando figuras como Sergio el Kun Agüero y otros jugadores de fútbol que le explicaron que en los vestuarios las camisetas se tiran al piso siempre para que vayan directo a lavar.

Pero Canelo seguía provocando, amenazando con golpear al crack argentino y cruzándose con todos los tuiteros que podía. Sin embargo, el aluvión de críticas que recibió lo llevó a calmarse y para peor apareció Andrés Guardado, el histórico jugador de la selección, para cerrar la polémica: “La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta, sea la camiseta del equipo rival siempre es así. De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y la mía también —porque no se grabó— pero yo también llegué y la tiré al suelo para que la lavaran”.

Sin más opciones, Canelo dio marcha atrás. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”.

“Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, cerró el boxeador.