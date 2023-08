Candidatos a diputados iniciaron el debate preelectoral

Impactos: 6

Este domingo, para toda la audiencia chaqueña y la comunidad en general, desde Charata, los candidatos a diputados provinciales inauguraron el ciclo de debates en el Chaco. Esta propuesta acrecienta la legitimidad de la democracia y busca dar a conocer a los candidatos y sus propuestas.

En el primer bloque se presentaron los candidatos. Inició Ivan Gyoker de Juntos por el Cambio, luego lo hizo Santiago Pérez Pons del Frente Chaqueño; Agustín Romero, del Frente Corriente de la Expresión Renovada y finalizó Jaime Parra Moreno, del Frente Integrador.

Desarrollo económico: producción, industria y comercio

En el primer eje temático, “Desarrollo económico: producción, industria y comercio”, inició Agustin Romero, quien dijo que “los planes sociales profundizan un estado de dependencia”. “Nosotros necesitamos generar empleo digno, empleo de calidad, empleo privado, empleo con obra social, con derechos laborales con aportes, y para eso tenemos que aprovechar las potencias que tiene cada una de las regiones del Chaco”. Además, indicó que el “segundo puente debe ser ferroautomotor”.

En segundo turno, habló Santiago Pérez Pons, quien indicó que en “el gobierno eligió el Chaco porque generamos infraestructura, porque tenemos un régimen de promoción industrial y porque el Estado participó en gran parte de esa inversión estratégica”. Además, destacó que: “en esta provincia teníamos 70.000 contribuyentes de ingresos brutos en el año 2007, cuando asumimos la gestión. Hoy tenemos 180.000. De 70.000 pasamos a 180.000, triplicamos por 3, gracias a la política económica”. Asimismo, agregó: “Como hicimos el apoyo a la industria y a los comercios, también hicimos un apoyo muy importante al sector de la construcción y los números no me dejan mentir”. Y en este sentido, habló de los puestos de trabajo en el sector de la construcción.

Por otro lado, Iván Gyoker indicó en cuanto al eje temático: “Tenemos que dejar de pensar en el mercado laboral de la misma forma que hace 60 años, obsoleto, o que la única salida laboral es del Estado. Yo, al igual que todo el grupo de legisladores, vamos a generar, a través del plan que tenemos para nuestra provincia, políticas públicas desde la perspectiva de libertad, con un Estado simple, moderno, que deje de laburar a la gente, que dejemos de ponerle el pie encima a la gente”.

Por último, Jaime Parra Moreno, indicó: “Nosotros creemos y somos totales defensores de que la provincia del Chaco tiene una gran oportunidad de progresar. No podemos tener al campo como a un enemigo. El campo es el motor para poder salir adelante en nuestra provincia, para poder desarrollarnos. Tenemos tierras que son ricas, tenemos ríos, tenemos agua, tenemos nuestros montes con la producción que podemos sacar de ellos”. Asimismo, agregó: “Hoy hay que hacer producción de otra forma. Tenemos que duplicar nuestra producción, tanto agropecuaria como ganadera. Tenemos que hacer riego. Pero para eso necesitamos realmente mejorar la infraestructura que tiene hoy el campo chaqueño”. También propuso fomentar el turismo en El Impenetrable y concluyó con más propuestas para el sector ganadero. “Queremos apostar al campo”, finalizó.

Desarrollo humano: discapacidad, juventud y deportes, género y diversidad, y pueblos indígenas.

Al respecto, Santiago Pérez Pons, enfocó su exposición en los derechos adquiridos y habló al electorado para votar por “lo que falta”. Enfatizó en la importancia de la educación pública. “Desde que asumí como ministro de Economía, me propuse empoderar a toda la juventud. Es por eso que en el año 2021 se crearon programas muy importantes”. El funcionario destacó también la importancia de la equidad de género. “Para nosotros la igualdad de género no es un eslogan, ni tampoco lo utilizamos para tener me gustas en las redes sociales. Nosotros trabajamos con mucho compromiso, creando programas para que las mujeres puedan tener un trabajo y se puedan desarrollar en la provincia”, explicó.

Sobre el tema discapacidad, Pérez Pons se comparó con la propuesta electoral de Juntos por el Cambio y señaló que “el candidato a gobernador Leandro Zdero cuando tuvo la oportunidad y fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri en la provincia, siendo director regional de ANSES, eliminó 2.597 pensiones a personas con discapacidad”, resaltó. “Somos un Gobierno que apoya profundamente a la juventud, a las mujeres, a las personas con discapacidad y también a los pueblos originarios. “Por eso los convoco a este 17 de septiembre, a que vayamos a votar en defensa de las luchas que logramos, pero también de todo lo que falta para construir una provincia más inclusiva y más diversa”, cerró en diálogo con el electorado.

En segundo momento, el candidato Iván Gyöker de JxC apuntó a la necesidad de formación educativa para dar garantía de derechos humanos. “Nosotros creemos que el factor excluyente y necesario que hay para el desarrollo humano es la educación y solamente a través de una currícula adaptada al siglo XXI; moderna y con herramientas para que uno se pueda adaptar a los desafíos de este siglo”, mencionó. “Queremos un Estado que achique asimetrías, que garantice condiciones mínimas y que cada individuo pueda ser el rey y el único que pueda definir su propio destino”, terminó en su exposición.

Por su parte, Jaime Parra Moreno del Frente Integrador mencionó que: “La única salida que tenemos para progresar es educar a nuestra población. Es el derecho esencial que tenemos que tener garantizado para poder progresar”. En ese aspecto, destacó la necesidad de inversión en salud pública y apuntó a una educación “adaptada a los nuevos tiempos”.

Finalmente, Agustín Romero, del Frente Corriente de la Expresión Renovada, insistió en que su propuesta electoral sobre el eje desarrollo humano es “resolver la pobreza”. “El centro de nuestra agenda es sacar a la gente de la pobreza”, sostuvo. También, destacó la necesidad de poner a las juventudes en el centro del trabajo. “Proponemos carreras vinculadas al futuro” destacó e insistió en “recuperar la cultura del trabajo”. También, insistió en que “entendemos que el enfoque de género no debe diferenciarse del resto”. “El Estado debe tener en cuenta todas las barreras a la hora de diseñar políticas públicas”, destacó.

Seguridad y justicia: calidad institucional, política anticorrupción

Abrió la temática Iván Gyoker, quien indicó “Necesitamos representantes que den la cara”. Se refirió a los piqueteros y dijo que desde la Legislatura: “Vamos a proponer un protocolo antipiquetes para respaldar a nuestra policía y vamos a dar un mensaje muy claro. Vamos a permitir absolutamente todo dentro de la ley y absolutamente nada fuera de la ley” Y continuó: “Vamos a institucionalizar los criterios de adquisición de equipamiento policial y vamos a dejar de darle migajas a los que nos protegen, a los que tienen esa responsabilidad”. Para cerrar, señaló: “Vamos a hacer cumplir la ley y justamente, en nuestro gobierno, la ley va a dejar de ser solamente una mera sugerencia y nosotros nos vamos a ocupar de hacerla cumplir. Y a partir del 10 de diciembre, el que las hace, las paga”, finalizó.

A su turno, Jaime Parra Moreno, se mostró en contra de las manifestaciones y señaló: “Acá se necesita decisión política, tener el coraje para terminar con este delito de limitar la libre circulación”. E indicó que “es muy fácil hacerlo, porque figura en nuestra Constitución. Hay que cumplir las leyes, como lo hizo cuando estuvo a cargo de la Gobernación nuestro hoy candidato a gobernador”. Asimismo, el candidato por el Frente Integrador dijo: “Que quien cometa un delito, nuestras fuerzas de seguridad, avaladas por una orden de la justicia, tienen que liberar, porque todos tenemos el libre derecho a circular, como dice nuestra Constitución Argentina”.

Por otro lado, Agustín Romero, señaló la necesidad de “respetar la Constitución Nacional y Provincial” y la “independencia de poderes”. “No queremos ser un Estado ausente ni queremos una dictadura, queremos justicia”, destacó y orientó el discurso a encontrar el equilibrio. Señaló que su frente electoral trabajaría en la legislatura por un nuevo “Protocolo de Seguridad” y destacó el respeto por el interés por las vías jerárquicas para los manifestantes públicos. En tanto, mencionó la creación de un “Juzgado Multifueros” para “hacer más accesible la justicia para todos los chaqueños y chaqueñas.

Finalmente, el candidato del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons, mencionó que la seguridad es un “problema multicausal que debe resolverse desde todos los poderes del Estado”. Con datos sobre la actual gestión, destacó que “tenemos la mayor cantidad de policías de la que se tiene memoria”. “Hay dos derechos en disputa, el de manifestarse y la libre circulación. Pero es responsabilidad del Poder Judicial la de tomar las medidas y nosotros somos un Gobierno que impulsó la independencia plena de la Justicia”, destacó. “Nuestro Frente pide una Reforma Integral de la Justicia porque queremos vivir en una provincia más tranquila pero donde no hayan ciudadanos de primera y de segunda”, cerró.

Finalmente, se abrió una temática abierta con preguntas de la ciudadanía y un espacio de cierre para cada candidato.

Este lunes se hará el debate para gobernador. Se recuerda a la comunidad, que pueden participar enviando sus preguntas al instagram @debatepreelectoralchaco. Para el debate a gobernador, las preguntas se habilitarán a partir de las 20, de este lunes.