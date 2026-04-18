Grave accidente de tránsito terminó con la vida de una joven motociclista

Este sábado por la madrugada, se registró un siniestro vial en la intersección de calles Catamarca y Formosa de Coronel Du Graty, alrededor de las 4.

El hecho fue protagonizado por dos motocicletas de 110 cc., cuyos conductores, ambos de 22 años, resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital local.

Como consecuencia del impacto, una de las conductoras de 22 años, sufrió lesiones de extrema gravedad, presentando traumatismo encéfalo craneano grave con fractura de cráneo. Fue derivada al hospital de la ciudad de Villa Ángela, donde ingresó sin signos vitales, produciéndose su fallecimiento a causa de politraumatismos.

En tanto, el otro partícipe, un joven 22, presentó lesiones de consideración, con probable fractura de hombro y clavícula derecha.

En el lugar intervino personal policial junto a la División Criminalística, dándose intervención a la fiscalía en turno, continuándose con las actuaciones correspondientes.