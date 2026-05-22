Más de 500 personas fueron atendidas en operativos sanitarios de la Red de Salud Estratégica en Colonia Elisa

El Ministerio de Salud del Chaco, en articulación con la Secretaría de Asuntos Estratégicos, desarrolló este viernes un nuevo operativo de la Red de Salud Estratégica (RES) en la localidad de Colonia Elisa y el Paraje Ingeniero Barbet, donde más de 500 vecinos recibieron atención médica integral.

Las jornadas se realizaron de manera simultánea en el Hospital “Sargento Cabral” y en el Centro de Salud del Paraje Ingeniero Barbet, alcanzando un total de más de 1.400 prestaciones sanitarias, según informó el coordinador del Operativo RES, Dr. Gerardo Delgado.

Durante el operativo, los equipos de salud brindaron servicios de Cardiología, Obstetricia, Pediatría, Neumonología, Medicina Clínica, Odontología, Ecografías, Electrocardiogramas, Radiografías y test rápidos de VIH y VDRL, entre otras prestaciones médicas.

El Dr. Gerardo Delgado destacó el alcance territorial de estos dispositivos sanitarios y el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno provincial, incluyendo la participación del programa Ñachec.

“Seguimos acercando atención médica especializada a cada localidad y paraje de la provincia, garantizando el acceso a la salud para muchas familias que, en algunos casos, tienen dificultades para trasladarse a centros urbanos”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener este tipo de operativos en el territorio para fortalecer la prevención y la detección temprana de enfermedades.

“Estos operativos permiten detectar patologías, realizar controles preventivos y brindar respuestas concretas a la comunidad en un solo lugar y de manera totalmente gratuita”, señaló.

Finalmente, Delgado valoró el compromiso de los profesionales, técnicos y agentes sanitarios que participaron de la jornada, destacando el esfuerzo conjunto para garantizar una atención integral y de calidad en distintos puntos de la provincia.