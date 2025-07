Buenos Aires: El Ministro Matkovich Participó Del Acto Homenaje A Las Víctimas Del Atentado A La Amia

Esta mañana, el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, participó en Bs. As. del emotivo acto conmemorativo por el 31° aniversario del trágico atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Lo hizo en representación del Gobierno provincial y acompañado por el Subjefe de Policía, Comisario General Manuel Victoriano Silva.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El ministro Matkovich expresó: “Hoy es un día para recordar, y trabajamos todos los días para que esto no vuelva a ocurrir. Mi rol como ministro de Seguridad de una provincia que tiene una comunidad judía muy importante es total, aún más en estos tiempos, que nos obliga a estar en máxima alerta y en contacto permanente con la comunidad. Nuestra función es garantizar el bienestar de todos, prevenir y no repetir otro hecho tan lamentable como el que hoy recordamos.”

Por su parte, las palabras del presidente de la AMIA fueron contundentes. En diálogo con los medios, también el ministro Matkovich remarcó que “fue un día trágico para todo el pueblo argentino” y subrayó la importancia de “trabajar al máximo para garantizar que hechos como este no se repitan en nuestro país.”

