Corrientes: dos nuevas encuestas anticipan una victoria del oficialismo pero habría balotaje
Corrientes elige gobernador este domingo 31 de agosto. En medio de una campaña con un radicalismo dividio entre Juan Pablo Valdés y Ricardo Colombi, dos encuestas anticipan un escenario de balotaje . Ambos relevamientos muestran una diferencia importante favorable al Gobierno, pero el oficialismo no llegaría al 40% por lo que habría segunda vuelta .
Una de las consultora hizo un relevamiento de 808 casos entre el 15 y el 20 de agosto. Juan Pablo Valdés, candidato del Gobierno, ganaría las elecciones con el 35,8%. En segundo lugar, muy lejos, quedaría el peronista Martín Ascúa, con el 17,4%. En tercer lugar se ubicaría el exgobernador Ricardo Colombi, con el 16,4%, y le seguiría el candidato de LLA, Lisandro Almirón, con el 10,3%.
Según esta encuesta, Valdés obtendría el 35,5% de los votos, contra el 17,8% de Colombi, que aparecería en segundo lugar. Tercero quedaría Ascúa, con el 10,7%, y cuarto Almirón, con el 10,4%.