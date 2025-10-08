Bruno Galassi y sus objetivos con Regatas: “Pelear ambos torneos, tenemos equipo para hacerlo; todos apuntamos al mismo lado”

El joven pivote “Remero” regresó a la institución que lo vio nacer y rápidamente ya se encuentra trabajando para este doble desafío de salir campeón con el equipo de Primera. Torneo Clausura y Pre – Federal 2025.

No quedan dudas de todo el potencial con el que cuenta la Primera de Regatas para esta segunda mitad del año, donde actualmente se encuentra disputando una doble competencia, tanto el Torneo Clausura como el Pre – Federal 2025, por lo que la vara está alta y obviamente los objetivos o el objetivo es claro, salir campeones en ambos.

En este marco, la última incorporación a este equipo es Bruno Galassi, jugador 100% “Remero” pero que viene de disputar cuatro temporadas consecutivas con Villa San Martín en la Liga Argentina.

“Vuelvo con sensaciones muy positivas, sobre todo en el primer partido que fue ante Don Bosco (Regatas ganó 67 a 64), donde vengo de un parate deportivo de varios meses por lo que estoy poniéndome a punto de cara a los play offs de ambos torneos (Torneo Clausura y Pre – Federal); el objetivo de pelear ambos torneos”, expresó el pivote de 23 años y que mide 1, 96 metros, Bruno Galassi.

Con respecto al buen equipo que armó Regatas Resistencia en este segundo semestre, el pivote “Remero” fue muy claro al expresar que “quedó un equipo muy parejo, tenemos la ventaja de ser un equipo largo, con jugadores en todas las posiciones, rotar claramente y el que entra aporta intensidad, además de que el grupo humano es muy bueno”.

“Y desde mi función o rol, aportar lo que aprendí estos años en la Liga, haciendo un poco de todo, un rol un poco más general, aportar en ataque, en defensa y esa intensidad que caracteriza a este equipo”, remarcó el pivote.

Finalmente, Bruno Galassi fue muy contundente sobre sus objetivos en cuanto a su regreso a Regatas Resistencia. “Pelear ambos torneos, tenemos equipo para hacerlo; todos estamos apuntamos para el mismo lado”.