La Cooperativa de Agua de Makallé realiza tareas de mantenimiento y control en los barrios

560432264_18154127194393837_1955961593184061592_n

La Cooperativa de Agua Potable de Makallé continúa desarrollando un plan de mantenimiento y control del servicio en distintos barrios de la localidad, con el objetivo de garantizar una provisión eficiente y de calidad para todos los vecinos.

En esta oportunidad, el equipo técnico inició los trabajos de limpieza, control y toma de lectura de medidores en el barrio Francisco Maurel, donde se verificó el correcto funcionamiento del sistema.

🔧 Según se informó, durante la próxima semana las tareas se extenderán a otros sectores de la localidad, en el marco de un operativo que busca optimizar el servicio, detectar posibles inconvenientes y mantener en condiciones las redes de distribución.

💧 De esta manera, la cooperativa reafirma su compromiso con el mantenimiento preventivo y la mejora continua del servicio de agua potable en Makallé.

Más Noticias

559055461_122244128462167010_2673222249077498966_n

El Programa Ñachec de Napenay continúa con la entrega de módulos alimentarios a las familias beneficiarias

WhatsApp Image 2025-10-08 at 14.11.42 (2)

El intendente Ariel Hofstetter saludó a la comunidad educativa de la Escuela N° 481 Juan XXIII en su 74° aniversario

558240880_4165662347030873_8066700803694526612_n

La Municipalidad de Las Garcitas garantiza agua potable a nuevas familias en el B° Sur

Te pueden interesar

559055461_122244128462167010_2673222249077498966_n

El Programa Ñachec de Napenay continúa con la entrega de módulos alimentarios a las familias beneficiarias

560432264_18154127194393837_1955961593184061592_n

La Cooperativa de Agua de Makallé realiza tareas de mantenimiento y control en los barrios

WhatsApp Image 2025-10-08 at 08.50.00

Bruno Galassi y sus objetivos con Regatas: “Pelear ambos torneos, tenemos equipo para hacerlo; todos apuntamos al mismo lado”

1452955w850h566c.jpg

Gustavo Valdés inauguró el Jardín de Infantes «Casita Encantada» en Capital

1452966w850h850c.jpg

Falleció Matías Galarza, hijo del «Zorzal»