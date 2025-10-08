La Cooperativa de Agua de Makallé realiza tareas de mantenimiento y control en los barrios

La Cooperativa de Agua Potable de Makallé continúa desarrollando un plan de mantenimiento y control del servicio en distintos barrios de la localidad, con el objetivo de garantizar una provisión eficiente y de calidad para todos los vecinos.

En esta oportunidad, el equipo técnico inició los trabajos de limpieza, control y toma de lectura de medidores en el barrio Francisco Maurel, donde se verificó el correcto funcionamiento del sistema.

🔧 Según se informó, durante la próxima semana las tareas se extenderán a otros sectores de la localidad, en el marco de un operativo que busca optimizar el servicio, detectar posibles inconvenientes y mantener en condiciones las redes de distribución.

💧 De esta manera, la cooperativa reafirma su compromiso con el mantenimiento preventivo y la mejora continua del servicio de agua potable en Makallé.