Bombazo de Messi en China: no juega el Mundial

Lionel Messi ratificó este martes que no jugará en el próximo Mundial de Fútbol. “Quiero salir del foco”, se sinceró, y por eso eligió Estados Unidos. Este martes, en una entrevista con la TV china, el mejor del mundo repitió una frase que nos duele a todos.

“Como dije antes, no creo que participe en la próxima Copa del Mundo. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero yo no voy a participar”, aseguró el capital de la Selección.

essi explicó que: “Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí”, recalcó “Leo”, dando cuenta de que lo que sucedió en Qatar fue el broche de oro para ahora sí poder disfrutar sus últimos años, junto con su familia y en un contexto amigable como lo es la MLS.

Finalmente, entre otras cosas, La Pulga también se refirió al Balón de Oro. “No, en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”.