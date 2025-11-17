Boca venció a Tigre y quedó primero en la Zona A del Clausura

436357w717h478c.jpg

Por la 16° jornada del Torneo Clausura, Boca venció 2 a 0 a Tigre con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani de penal y se aseguró el primer lugar de la Zona A. El Matador, por su parte, deberá esperar a los resultados de mañana para saber si disputa los octavos de final y si juega la próxima edición de la Copa Sudamericana

El Matador, por su parte, deberá esperar a los resultados de mañana para saber si disputa los octavos de final y si juega la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Más Noticias

UFCGWXDH3FADTES4MKUTOVDE7I

Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en el balotaje

436325w790h444c.jpg

River igualó ante Vélez en la última jornada del Clausura

436290w790h466c.jpg

Los Pumas le ganaron a Escocia con una gran remontada

Te pueden interesar

436357w717h478c.jpg

Boca venció a Tigre y quedó primero en la Zona A del Clausura

UFCGWXDH3FADTES4MKUTOVDE7I

Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en el balotaje

436325w790h444c.jpg

River igualó ante Vélez en la última jornada del Clausura

436290w790h466c.jpg

Los Pumas le ganaron a Escocia con una gran remontada

436327w790h445c.jpg

El clan Sena volvió a sus tres horas de familia un día después del veredicto