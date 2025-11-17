Boca venció a Tigre y quedó primero en la Zona A del Clausura

Por la 16° jornada del Torneo Clausura, Boca venció 2 a 0 a Tigre con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani de penal y se aseguró el primer lugar de la Zona A. El Matador, por su parte, deberá esperar a los resultados de mañana para saber si disputa los octavos de final y si juega la próxima edición de la Copa Sudamericana

El Matador, por su parte, deberá esperar a los resultados de mañana para saber si disputa los octavos de final y si juega la próxima edición de la Copa Sudamericana.