Tras el temporal: Du Graty resistió 300 milímetros de lluvia y mantiene sus calles transitables

La Municipalidad de Coronel Du Graty informó que, pese a las intensas lluvias registradas en la última semana —que alcanzaron los 300 milímetros acumulados—, las calles de la localidad permanecen transitables y en buen estado, demostrando la efectividad de las obras de mantenimiento y desagüe realizadas previamente por el Municipio.

Según destacaron desde el gobierno local, el rápido escurrimiento del agua permitió restablecer la circulación normal en toda la planta urbana, evitando anegamientos prolongados y daños estructurales graves.

“Nuestro pueblo volvió a dar muestra de que se hicieron los trabajos necesarios en tiempo y forma. El agua se fue en muy poco tiempo, lo que permite que hoy las calles estén en condiciones”, señalaron desde la comuna.

Acción coordinada tras el temporal

Durante la jornada posterior al temporal, equipos municipales trabajaron de manera conjunta con SECHEEP, la Policía del Chaco, Bomberos Voluntarios y otras instituciones locales para atender las urgencias generadas por el fenómeno meteorológico.

Las tareas incluyeron el retiro de árboles caídos, la reparación de postes y tendidos eléctricos, el reacomodamiento de cables sueltos y la limpieza de sectores afectados por los fuertes vientos.

“Desde temprano se trabajó en distintos puntos del pueblo para garantizar la seguridad y la normalización de los servicios básicos”, informaron desde el área de Servicios Públicos municipal.

Continuidad de los trabajos y prevención

El Municipio adelantó que las labores de reparación y limpieza continuarán durante los próximos días, especialmente en zonas donde las ráfagas dejaron ramas, residuos y daños menores.

También se anunció que se realizará un relevamiento técnico de los sistemas de desagüe y cunetas, con el fin de optimizar la capacidad de respuesta ante futuros eventos climáticos.

“Seguiremos trabajando junto a las instituciones locales para asegurar que Coronel Du Graty esté siempre preparada frente a las inclemencias del tiempo”, subrayaron desde la intendencia.

Una semana de lluvias excepcionales

Las precipitaciones registradas en Du Graty durante los últimos días superaron los 300 milímetros, un valor muy superior al promedio mensual para esta época del año. Sin embargo, gracias a la inversión municipal en obras hidráulicas, perfilado de calles y mantenimiento de alcantarillas, no se registraron barrios aislados ni calles intransitables.

La respuesta del Municipio fue destacada por los vecinos en redes sociales, donde varios remarcaron la rápida evacuación del agua y la presencia constante de personal municipal durante y después de las lluvias.

