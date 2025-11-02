Boca ganó en la última jugada y lidera su zona en la Liga Profesional

Boca venció este domingo como visitante por 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el conjunto «xeneize» los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 4 minutos del segundo tiempo, y Miguel Merentiel de penal, a los 52’ del mismo periodo, mientras que Edwin Cetré había igualado el duelo a los 14’ complemento.

En tanto, Gabriel Neves se fue expulsado a los 43 minutos de la segunda parte por una infracción sobre Ander Herrera y dejó al «Pincha» con diez jugadores para el tramo final del encuentro.