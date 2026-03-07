Bienal del Chaco 2026: los escultores seleccionados y la agenda completa

“Que esta Bienal nos vuelva a dar la oportunidad de estar juntos y de mostrar lo mejor de nosotros.”

La Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 anunció oficialmente los diez escultores seleccionados que participarán del certamen central, tras recibir 439 postulaciones provenientes de 70 países.

Los pueblos, las ciudades, las comunidades forjan su identidad en la mitología y la mitología se narra con palabras. Las palabras están conformadas por la fluctuante historia de la humanidad: a fuerza de hierro, de caídas y de luces. Resistencia, esta ciudad que desde su cartografía parece ser la última sombra de un país extenso, forjó su identidad en humanidad y cultura y hoy es faro y representación.

Parece ser, también, que las sociedades generan su mitología identitaria de pequeños actos que luego se transforman en resumen delicioso de representatividad: 38 años pasaron del primer Concurso de Escultura a Cielo Abierto en la Plaza 25 de Mayo. En esa ocasión fue la madera y, aunque parezca coincidencia, ese acto representativo al mando de Fabriciano hoy creció hasta dimensiones impensadas..

Fundación Urunday lleva como nombre la Fundación que plantó bandera y que continúa llevando a cabo el mito: una Bienal Internacional de Escultura chaqueña reconocida en el mundo por su condición inequívoca, la del contacto directo con la comunidad. Entonces la ciudadanía, la comunidad, el mito fundante, las palabras, ¿y los narradores? La comunidad toda.

Hoy, 6 de marzo, Día Internacional del Escultor, en la fresca noche chaqueña, se abrieron las puertas, una vez más, a la próxima edición de la Bienal Internacional de Escultura 2026, en el auditorio de la Casa de las Culturas. El evento fue abierto a toda la ciudadanía y respondieron colmando el espacio junto con la presencia, en representación del gobernador del chaco de la secretaria general de gobernación la doctora Carolina Meriño; senadora nacional Silvana Sneider, señores y señoras diputados provinciales en representación de la señora presidente del poder legislativo, presidente del Instituto de Cultura Mario Zorrilla, autoridades del Poder Judicial, rector de FADyCC Gabriel Romero, Marylin Cristofani y otras autoridades.

No olvidarse de los maestros, es un mantra antiguo y Fabriciano es guía y ejemplo, en las emotivas palabras de Josese Eidman, Presidente de la Fundación Urunday:

“No es una casualidad. No es un hecho aislado o fortuito…

Son treinta y ocho años de fe y trabajo colectivo, que hoy ponen a Resistencia y al Chaco en el centro de una conversación internacional sobre patrimonio cultural, derecho y políticas públicas.”

A su vez, él mismo, anunció otra novedad sobre esta edición que nos llena de orgullo “La Bienal 2026 será sede de la Reunión Anual y el Simposio del ICLAFI, el Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de ICOMOS, organismo consultivo oficial de la UNESCO en materia de patrimonio cultural.” Lo que sigue posicionando a este evento como algo más, cómo una plataforma de desarrollo cultural ampliada, que incorporó e incorpora nuevas disciplinas artísticas y expresiones culturales, y que en cada edición convoca a más visitantes.

La Bienal Internacional de Escultura de este año recibió 439 postulaciones provenientes de 70 países. La trayectoria de los artistas y la calidad de los proyectos fueron los criterios para seleccionar a los 10 escultores consagrados.

Los artistas seleccionados del mundo que vendrán a Resistencia en la edición 2026 son:

Argentina: Néstor Vildoza;

Bielorrusia: Alex Sorokin;

Bulgaria: Georgi Minchev;

Chile: Mauricio Guajardo;

España: José Carlos Cabello Millán;

Italia: Francesca Bernardini;

Polonia: Anna Teresa Rasinska;

Turquía: Furkan Depeli;

Ucrania: Lyudmyla Mysko;

Uzbekistán: Ulash Urakov.

El material sobre el cual van a trabajar los 10 escultores internacionales es el mármol travertino y acero inoxidable (cada escultor eligió con qué material trabajar de manera alternativa o complementaria). Los diez proyectos que se llevarán a cabo al aire libre durante las nueve jornadas de ceremonia están seleccionados. Solo queda esperar a julio para ver a los escultores internacionales en acción.

En la edición 2026 tendrá lugar el Décimo Encuentro de Escultores Invitados.

Consagrados artistas realizarán sus obras con amplia libertad de técnicas y materiales.

Los convocados son: Desirée de Ridder, Carola Zech, Norma Siguelboim, Eka Acosta, Rafael Blasco Ciscar, Lucas Caricato, Oscar Leiva

Además, se mencionaron las actividades que engalarán nuestra ciudad del 17 de julio al 26 de julio: PREMIO DESAFÍO (Hierros Lider), MUESTRAS (Asociación de Escultores Chaqueños), ARTESANÍA (Séptimo Encuentro de Maestros Artesanos Argentinos y el Noveno Encuentro de Arte Indígena y Artesanía de Pueblos Originarios.), FESTIVAL FILARMÓNICO JUVENIL (La Fundación Pradier – Redes Culturales), MADRE CANCION, AGITÁ LA BIENAL (Circuito Cultural Guaraní y G5 Conexiones), CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES (Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste), SIMPOSIO Y REUNIÓN ANUAL DEL ICLAFI – ICOMOS, ARTE Y TECNOLOGÍA, CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS, ARTES ESCÉNICAS y EXPOSITORES.

Para finalizar la ceremonia de apertura de la Bienal del Chaco, una acción artística cerró la jornada, como no podría ser de otra forma: Con el himno de esta edición 2026 compuesta por Alejandro Acosta y junto a la participación de Débora Monzón, Lourdes Orellanoz, Florencia Pared Ferrazzano, Pía Rolón, María de los Ángeles Solís y Daiana Soto, bailarinas del Ballet Ferrazzano, del Ballet Porfirio y del Ballet Contemporáneo del Chaco elencos de nuestra provincia que trabajaron juntos para esta gala de lanzamiento. Un momento de alto impacto y belleza para toda la audiencia con la sorpresiva aparición de Fabriciano facilitada por la IA.

Institución, comunidad, gobierno y autoridades en mutuo acuerdo dan parte y ejemplifican el equilibrio que representa la Bienal en el seno de la Ciudad de Resistencia. Se abrieron, una vez más, las puertas de uno de los eventos culturales más relevantes de la región que promete, nuevamente, hacer del arte un bien de todos.