Avanzan las nuevas obras de pavimento en la zona norte de Resistencia

Este martes, el gobernador Leandro Zdero, estuvo constatando el avance de las obras de pavimento urbano que se ejecutan en la zona norte de Resistencia, en el marco del programa de pavimento por esfuerzo compartido entre el Gobierno provincial, Vialidad Provincial, la Municipalidad y los vecinos.

Los trabajos se desarrollan en los tramos de Dr. Juan Diego Morgan al 1500 y 1600; Dr. Lázaro Maderno al 1500 y 1600; Dra. Palacios Maglioni del 1600 al 1700 y calle El Pintado del 1600 al 1700. Durante la recorrida, el subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, destacó la importancia de estas intervenciones para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos. “Por indicaciones del gobernador Leandro Zdero estamos dando respuestas concretas a los vecinos, mejorando la conectividad y generando una mejor calidad de vida en distintos sectores de la ciudad”, expresó.

Asimismo, explicó que las obras se ejecutan bajo el sistema de esfuerzo compartido, mediante el cual los vecinos aportan parte de los materiales y el Gobierno provincial, a través de Vialidad Provincial, se hace cargo de la ejecución de la obra.

“Cuando los vecinos reúnen un porcentaje importante de los materiales, nosotros avanzamos con la ejecución. Después, junto a la Municipalidad de Resistencia, se realiza el proceso administrativo correspondiente para completar el sistema de financiamiento”, indicó De Martini.

El funcionario precisó además que actualmente se intervienen cuadras en la zona, aunque ya existen proyectos aprobados para continuar ampliando el pavimento urbano en otros sectores cercanos.

Por su parte, la inspectora de obra de Vialidad Provincial, Samanta Urbina, detalló las características técnicas de los trabajos. “Cada proyecto contempla no sólo el pavimento, sino también aspectos fundamentales como desagües, restauración de estructuras existentes y adecuación integral del sector para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico”, señaló.

Además, explicó que el pavimento se ejecuta con hormigón H-30 de 18 centímetros de espesor y una base de mortero de 11 centímetros, utilizando un sistema adaptado a las características urbanas de Resistencia.

Finalmente, Urbina remarcó que las obras se realizan con hormigón convencional y que el período estimado de habilitación es de 21 días, una vez completado el proceso de fraguado y terminaciones correspondientes.