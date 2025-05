Elecciones provinciales 2025: tres candidatos, una fecha y un destino

En tiempo de definiciones de la fecha de elecciones provinciales para este año en que Corrientes definirá todos los cargos ejecutivos y renovará parcialmente sus legislativos, también se van consolidando las pulseadas por ver quién puede llegar a ser el candidato de la alianza oficialista Vamos Corrientes, que buscará suceder a Gustavo Valdés al frente del Gobierno provincial.

Por el momento, no hay fecha confirmada para estos comicios que serán clave para la provincia y cada uno de los municipios. Una posibilidad que suena con más fuerza hasta el momento es el domingo 31 de agosto, para lo cual esta semana podría darse el decreto de convocatoria, según los plazos constitucionales.

Lo cierto es que los distintos actores de la política local se alistan para dar batalla. En la semana que concluyó desarrollaron un raid por diversos medios de comunicación capitalinos tres precandidatos de la coalición liderada por el Mandatario provincial y titular de la UCR Corrientes.

El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, destacó el trabajo que lleva adelante en su localidad y además se refirió a las versiones que ponen su nombre como uno de los posibles candidatos a Gobernador. «Hay que tomarlo con calma, demostrar con resultados y por qué llega la suposición de la candidatura».

EDUARDO TASSANO, JEFE COMUNAL DE CAPITAL. EDUARDO «PETECO» VISCHI, SENADOR NACIONAL.

Ante la posibilidad de que sea el elegido como candidato, Juan Pablo señaló: «Es un desafío que aceptaría con gusto, siento que tengo la pasión para desarrollar la provincia, las ganas, las energías y obviamente el trabajo en equipo siempre está presente en mi gestión, así que creo que podríamos aportarle mucho a la construcción de esta provincia que se viene», dijo por FM Sudamericana.

Por su parte, Eduardo Tassano ratificó sus intenciones de llegar a la Gobernación provincial. «No me asusta ser candidato; trabajo para eso y mi basamento es la gestión», acentuó en diálogo con Radio Dos.

«Hace tiempo se discute eso», indicó en la ocasión y sostuvo: «El hecho de estar en la ciudad más grande de la provincia y de hacer un gran trabajo surge la posibilidad y estamos trabajando en eso. Con esa responsabilidad tan grande me posibilitó la exposición, que se me conozca… Voy a estar siempre a disposición. No hablo como candidato, pero serlo no me asusta para nada», aseguró.

En tanto, el senador nacional por Corrientes, Eduardo «Peteco» Vischi, habló sobre las elecciones provinciales y volvió a remarcar sus aspiraciones políticas. «Sería un orgullo que mi partido me elija para ser candidato a Gobernador», expresó el también presidente del bloque radical en la Cámara Alta de la Nación.

Sondeos

En una entrevista con Radio Dos, Gustavo Valdés también habló de posibles candidatos a Gobernador por Vamos Corrientes y señaló: «Tenemos muy buenos candidatos que miden bien. Mi hermano (Juan Pablo Valdés) es uno de ellos. También medimos a (Eduardo) ‘Peteco’ Vischi (senador nacional), a (José) Irigoyen (intendente de Curuzú Cuatiá), a (Henry) Fick (senador provincial), a (Adán) Gaya (ministro de Desarrollo Social). Así que estamos permanentemente con mediciones», acentuó.

Por otra parte, sobre su futuro político dijo que luego del 10 de diciembre estará donde diga el equipo, «donde sea más conveniente y oportuno para todos».