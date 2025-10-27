Basail: el gobernador Zdero entregó una nueva ambulancia y anteojos, del programa “Ver Para Ser Libres”

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero entregó una nueva ambulancia, de última generación, totalmente equipada para fortalecer el sistema sanitario de Basail y reafirmando que la salud es una prioridad de su gestión. En la oportunidad, también hizo entrega de anteojos del programa nacional “Ver para Ser Libres”, como así también, de equipamiento cultural destinado a la escuela de folclore local, a través de la Fundación Soy Chaco.

Acompañado por el ministro de Salud Pública, Sergio Rodríguez, y el intendente de Basail, Hernán Paniagua, el mandatario agradeció el acompañamiento de la comunidad: “Basail siempre me ha recibido como si fuera mi propio pueblo, mi propia casa. Agradezco el respaldo de su gente para seguir transformando la provincia”, expresó Zdero.

La ambulancia entregada forma parte del plan de fortalecimiento del sistema sanitario provincial. Los anteojos entregados benefician a vecinos de la zona en el marco del programa “Ver para Ser Libres”, mientras que los equipos de sonido y el bombo otorgados a la escuela de folclore fueron gestionados por la Fundación Soy Chaco.

“Queremos agradecer a Basail por la espera. Desde la Fundación siempre buscamos tender una mano a quienes más lo necesitan, acompañando al Estado para llegar donde hace falta”, señaló el gobernador.

Fortalecer el sistema sanitario y acompañar a la comunidad

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, subrayó la importancia estratégica de la incorporación de la ambulancia: “Basail tiene una ubicación especial, cercana a Santa Fe, y recibe también demanda asistencial de esa provincia. Por eso, esta unidad es fundamental para garantizar traslados seguros y una mejor atención médica”, explicó.

Además, destacó el compromiso de la gestión provincial con la gente: “Nuestra política sanitaria está orientada a las personas, con un firme compromiso de atender todas las demandas y lo hacemos, fortaleciendo a la Salud con más equipamientos y recursos humanos, a lo largo y a lo ancho de la provincia”- concluyó el ministro.