Barranqueras: Intentó robar a la esposa de un policía y terminó abatido

El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 23, en el barrio Los Milagros. Un motochorro intentó huir a los tiros, pero el efectivo policial logró neutralizar la amenaza utilizando su arma reglamentaria. Interviene en el caso la Fiscalía N.º 2, a cargo de la Dra. Ana González Pacce.

El enfrentamiento armado se produjo cuando el policía salió en defensa de su esposa, en el momento en que intentaron sustraerle la motocicleta. El efectivo se identificó como miembro de la fuerza, y el delincuente respondió efectuando disparos para cubrir su huida.

Ante esta situación, el policía repelió la agresión con su arma reglamentaria.

El autor del ilícito cayó abatido a pocos metros del lugar. Inmediatamente se solicitó asistencia médica, pero el individuo falleció minutos después. La fiscal González Pacce dispuso la instrucción de actuaciones judiciales y la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial.

La zona fue cercada para el trabajo pericial, y continúan las diligencias para establecer la identidad del fallecido.