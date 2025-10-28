Barranqueras: Intentó robar a la esposa de un policía y terminó abatido

WhatsApp Image 2025-10-28 at 06.41.06 (1)

El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 23, en el barrio Los Milagros. Un motochorro intentó huir a los tiros, pero el efectivo policial logró neutralizar la amenaza utilizando su arma reglamentaria. Interviene en el caso la Fiscalía N.º 2, a cargo de la Dra. Ana González Pacce.

El enfrentamiento armado se produjo cuando el policía salió en defensa de su esposa, en el momento en que intentaron sustraerle la motocicleta. El efectivo se identificó como miembro de la fuerza, y el delincuente respondió efectuando disparos para cubrir su huida.

Ante esta situación, el policía repelió la agresión con su arma reglamentaria.
El autor del ilícito cayó abatido a pocos metros del lugar. Inmediatamente se solicitó asistencia médica, pero el individuo falleció minutos después. La fiscal González Pacce dispuso la instrucción de actuaciones judiciales y la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial.

La zona fue cercada para el trabajo pericial, y continúan las diligencias para establecer la identidad del fallecido.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-28 at 06.29.52

Detuvieron a dos hombres con un arsenal de armas y un uniforme policial

156212w850h480c.jpg

Sin alerta, se esperan chaparrones y lloviznas durante toda la jornada

bbx_188756676_7b73dd92-2e25-44fa-8f53-5ed375dedf3a

La Libertad Avanza frustró el intento de Magda Ayala de convertir a Barranqueras en su bastión

Te pueden interesar

b22b7d72-1a93-4aba-be01-306a206b17bc-1

Partió el primer cargamento de sandías desde Castelli a Uruguay

WhatsApp Image 2025-10-28 at 06.41.06 (1)

Barranqueras: Intentó robar a la esposa de un policía y terminó abatido

aguilar-eduardo-01

Eduardo Aguilar: “Esta democracia del voto en contra hay que revertirla con un mensaje sensato”

434144w790h481c.jpg

Villa cuenta los minutos para su estreno ante Independiente BBC

434117w557h372c.jpg

Cipolini: «Es una oportunidad para corregir errores y fortalecer logros»