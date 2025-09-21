ATSA Chaco repudió un violento ataque contra trabajadores de CURAR SRL en medio de una protesta por salarios adeudados

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Chaco denunció un grave hecho de violencia ocurrido este viernes contra empleados de la empresa CURAR SRL, quienes llevan más de veinte días de medida de fuerza en reclamo del pago de los haberes de agosto.

Según el comunicado gremial, en la mañana de hoy el cónyuge de una de las propietarias de la firma se presentó en el lugar de la protesta con actitud violenta, lanzando insultos, expresiones antisindicales y amenazas, y arrancando carteles que estaban frente al edificio. En un hecho que ATSA calificó de “extrema gravedad y cobardía”, arrojó agua hirviendo a uno de los trabajadores, provocándole quemaduras de consideración.

El empleado agredido realizó de inmediato la denuncia policial, mientras que ATSA Chaco radicó las presentaciones legales correspondientes para resguardar a los manifestantes. La fiscal interviniente dispuso una medida perimetral que prohíbe el acercamiento del agresor a los trabajadores.

El sindicato afirmó que este ataque “pone en riesgo la integridad física y psicológica de los trabajadores y vulnera derechos básicos garantizados por la Constitución Nacional y la legislación laboral vigente”.

ATSA Chaco exigió a CURAR SRL el pago inmediato de los salarios adeudados y responsabilizó a la firma por la seguridad de su personal, advirtiendo que “no tolerará ningún tipo de amedrentamiento ni agresión hacia quienes ejercen su derecho constitucional a reclamar condiciones laborales justas”.