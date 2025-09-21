Concepción del Bermejo refuerza la concientización para prevenir el dengue con una charla en el Instituto Terciario Juan Mantovani

Con la llegada de las primeras lluvias de primavera y el consecuente aumento de la humedad, la Municipalidad de Concepción del Bermejo intensifica su campaña de prevención del dengue. En este marco, el equipo de control de vectores municipal brindó una charla informativa en el Instituto Terciario Juan Mantovani, destinada a los estudiantes de la carrera de Profesorado en Matemática, con el objetivo de que los futuros docentes se conviertan en multiplicadores de las buenas prácticas de higiene y cuidado ambiental en la comunidad.

Durante el encuentro, los especialistas explicaron de manera detallada cómo se reproduce el mosquito Aedes aegypti, vector transmisor de la enfermedad, y cuáles son las medidas que resultan más eficaces para evitar su proliferación. Entre los consejos destacados, se insistió en la importancia de revisar los patios de las viviendas después de cada lluvia, volcar el agua acumulada en recipientes, tapar de forma hermética los elementos de uso doméstico que contengan agua limpia, y eliminar todo objeto en desuso que pueda convertirse en criadero, como botellas, neumáticos o macetas vacías.

Los integrantes del equipo municipal remarcaron que la prevención del dengue es una responsabilidad compartida, pero que comienza en cada hogar. “Ningún operativo de fumigación puede ser completamente efectivo si no se complementa con el compromiso de los vecinos en la eliminación de los criaderos”, subrayaron los profesionales.

La actividad contó con la colaboración de las autoridades del Instituto Terciario y de la profesora Cristina Churín, quienes facilitaron el espacio para que los estudiantes puedan interiorizarse en la problemática. La propuesta no solo busca informar, sino también formar agentes multiplicadores, entendiendo que los futuros docentes tendrán un rol clave para transmitir estos conocimientos a sus propios alumnos y familias.

Desde el municipio, encabezado por la intendencia de Maldonado, agradecieron la predisposición de la institución educativa y destacaron que este tipo de charlas fortalecen el trabajo preventivo que se viene desarrollando en toda la localidad. Además, recordaron que el dengue es una enfermedad que se puede evitar con hábitos sencillos y constantes, y que la llegada de las lluvias es un momento crítico para reforzar las medidas.

De esta manera, Concepción del Bermejo ratifica su compromiso en la lucha contra el dengue, apostando a la educación y la concientización ciudadana como herramientas fundamentales para proteger la salud de toda la comunidad.