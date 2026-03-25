Ascenso de temperatura y días despejados para esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno y ambiente agradable para los próximos días, en Resistencia y alrededores, sin lluvias, mañanas frescas y con un paulatino ascenso de temperatura, llegando al viernes con una máxima de 32 grados.

Así, para este miércoles la temperatura oscilará entre 17 grados de mínima y 24 de máxima, con el cielo despejado y el sol radiante, con vientos leves del noreste rotando al sur.

En tanto, para el jueves se espera cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del este, con un piso térmico de 21 grados y un techo de 32.

Asimismo, para el viernes se anticipa cielo parcialmente, con 23 grados de temperatura mínima y 32 de máxima.

Por último, para el sábado, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, y ambiente cálido, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 31.