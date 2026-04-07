Artemis II atraviesa la cara oculta de la Luna y enfrenta un momento sin comunicación

La cápsula Orion, en el marco de la misión Artemis II, ingresó en la órbita lunar y atraviesa una de las etapas más delicadas del viaje al pasar por la cara oculta de la Luna.

En el transcurso de este tramo, la nave enfrenta un momento crítico al quedar completamente incomunicada con la Tierra.

Durante aproximadamente 40 minutos, la cápsula pierde todo contacto con los centros de control, ya que la propia Luna bloquea las señales de radio.

Se trata de una fase prevista dentro de la misión, aunque igualmente clave por la imposibilidad de intervenir desde la Tierra ante cualquier eventualidad.

Según informaron fuentes vinculadas a la misión, la tripulación aprovechará ese lapso para observar en detalle la cara oculta del satélite, una zona que no puede verse desde nuestro planeta.

Este sector solo ha podido ser estudiado mediante telescopios, satélites y misiones espaciales.

Este fenómeno se explica por la rotación sincrónica de la Luna, que hace que siempre muestre la misma cara hacia la Tierra, mientras que la otra permanece oculta para los observadores terrestres.

Misiones como Artemis II permiten obtener información clave sobre esta región, aportando datos fundamentales para futuras exploraciones.