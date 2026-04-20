“Las Que Sostienen”: el documental regional de la UNNE que llega al Cine Gaumont de BA

La producción regional “Las Que Sostienen”, dirigida por Agustina Lazarte y producida por Maria Jose Gutierrez, estudiantes de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, desembarca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras ser parte de la Selección Oficial del festival “ENERC se proyecta”.

La obra se proyectará el próximo 7 de mayo a las 19 h en el Cine Gaumont. Esta coproducción de estudiantes de Chaco y Corrientes competirá en la categoría Mejor Documental y por el premio Favorito del Público, logrando llevar una historia con identidad regional a una de las pantallas con mayor trayectoria del país.

El cortometraje propone una mirada sobre la importancia de las tareas de cuidado y la realidad previsional que atraviesa a miles de mujeres en Argentina. A través de los relatos de Zulma, vendedora de torta parrilla y Rosana, quien dedicó su vida a la crianza de su hijo con autismo, el documental explora el valor del trabajo doméstico y el impacto de las políticas públicas en la vida cotidiana.

Su directora expuso “buscamos que el proyecto funcione como una herramienta para pensar en los derechos que hoy están en debate, pero principalmente como una forma de agradecer y honrar a las mujeres que nos cuidaron”.

Desde su origen como proyecto para la cátedra de Seminario Taller de Integración de Imagen, Sonido y Multimedia II de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (Fadycc) UNNE a cargo de los profesores Marcel Czombos, Abril López y Pablo Almirón, el documental es un registro sobre la importancia de la moratoria previsional. Una política que permitió que millones de personas -mayoritariamente mujeres dedicadas a tareas domésticas o trabajos informales- pudieran acceder a una jubilación digna.

Esta realización fue posible gracias al trabajo colectivo de un equipo técnico conformado por Marcelo Latyn Schiavon en la dirección de arte, Lautaro Rosciani en la dirección de fotografía, Isabella Giacomello en la dirección de sonido y Maximiliano Vigay como encargado del montaje y la edición.

Llegar a la pantalla del Cine Gaumont permite a las producciones trascender las fronteras regionales y dialogar con un público nacional que atraviesa todo el territorio, a través del lenguaje audiovisual para honrar a las mujeres que nos cuidaron y asegurar que sus historias queden guardadas en la memoria de nuestro tiempo.

La selección para este festival nacional representa una gran oportunidad para la visibilización de las producciones universitarias de todo el país y en particular, para mostrar la sólida formación académica, humana y artística de los estudiantes de la Faddyc-UNNE.