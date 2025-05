”Argentinos Por La Educación”: Chaco fue Reconocido hoy por los Avances Logrados en Alfabetización Inicial

El gobernador Leandro Zdero recibió, este viernes, un reconocimiento al Chaco por los avances logrados a través del Plan Provincial de Alfabetización, por parte de la Organización “Argentinos por la Educación”, en el marco de un Encuentro de Formación Docente de “Aprendo Leyendo” destinado al Primer Ciclo de Nivel Primario.

El gobernador Zdero, acompañado de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, recibió hoy el reconocimiento público de “Argentinos por la Educación” ante los avances obtenidos en alfabetización inicial en el Chaco. Este acto, se desarrolló en el Domo del Centenario de Resistencia, luego de un Encuentro Bilateral llevado adelante entre el gobernador Zdero y el director Ejecutivo de la Organización No Gubernamental (ONG) “Argentinos por la Educación”, Ignacio Ibarzábal, y en el marco del Encuentro de Formación Docente del Programa Red Aprende destinado al Primer Ciclo de Nivel Primario.

Zdero: “Este reconocimiento es para los docentes que están haciendo el cambio”

El gobernador Leandro Zdero, al hacer uso de la palabra, afirmó: “El desafío es ver de qué manera entre todos nos ponemos espalda con espalda para lograr cambiar este paradigma y cambiar la educación, para que tenga sentido si nuestros chicos aprenden. Quiero agradecer este reconocimiento, que en realidad es el reconocimiento para los docentes que están haciendo este cambio, que van a quedar marcados en la historia, porque esta va a ser la generación que nos va a ayudar a que el Chaco tenga una mejor calidad educativa y se lo debemos al esfuerzo suyo de todos los días”, expresó el gobernador.

Dijo además, “Para nosotros es una prioridad, la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo justamente es la educación, y tiene que ver con esa idea aspiracional, que tenemos, de recuperarla con los valores. La educación es quien nos va a ayudar desde el respeto, desde la formación, desde el acompañamiento, desde el trayecto de formación a poder conseguir nuevamente esa insignia de la Argentina”, aseveró y ratificó “su compromiso con la educación”.

El primer mandatario provincial señaló que “la obra más importante es garantizar la educación a nuestros chicos, que es garantizar presente y futuro. Los resultados se van a ir viendo en el tiempo, pero estamos decididos a hacer lo que tenemos que hacer por la educación de los chaqueños”.



”Hoy, venimos a reconocer el trabajo que se está haciendo en la provincia”

Por su parte, el director Ejecutivo de “Argentinos por la Educación”, Ignacio Ibarzábal, destacó que el Gobierno de Chaco es reconocido como “Provincia Alfabetizadora”, así se llama el reconocimiento, pero, sobre todo, “se reconoce a los docentes por su enorme esfuerzo en el aula”.

Ibarzábal hizo un poco de historia remitiéndose al primer censo nacional y el proceso de la educación en Argentina, recordando que en 1997 este país estaba en segundo lugar en toda Latinoamérica y el Caribe en comprensión lectora, “Argentina supo ser un faro educativo para la región y el mundo, pero lamentablemente esa no es la situación hoy, caímos respecto a otros países, y estamos por debajo del promedio regional”, puntualizó, comentando en qué consiste la campaña por la alfabetización iniciada en 2023 por la organización civil que conduce, “trabajamos en torno a la evidencia”.

Indicó que entre las acciones, se promovió la firma de un acuerdo por la Educación ratificando el compromiso por la Alfabetización, que fue firmada en septiembre del 2024 por 18 de los 24 gobernadores de las provincias del país, entre ellos el gobernador Zdero. ”Hoy, venimos a reconocer el trabajo que se está haciendo en la provincia”, manifestó Ibarzábal, asegurando que “en la medida en que este proceso se sostenga y se profundice van a mejorar los resultados”. “Destacamos la política de evaluación que se lleva a cabo en la provincia con las pruebas de fluidez lectora, y el hecho de que sean censales, es importante, porque lo que no se mide no se mejora”, puntualizó. “Estos datos son claves para que se pueda realizar un movimiento por la alfabetización en la provincia”, y “aprovecharlos como insumo para mejorar el trabajo diario en las escuelas y para poder darle cada día a los chicos el mejor apoyo y la mejor educación”. “Queremos volver dentro de poco a la provincia para ver más mejoras en los resultados”, sostuvo.

“Argentinos por la Educación” se encarga del monitoreo de los Planes Jurisdiccionales de Alfabetización de las provincias del país, como un organismo externo y trabaja de manera articulada con la Secretaría de Educación de la Nación.

Naidenoff: “Ustedes son la generación del cambio”

La ministra Sofía Naidenoff se dirigió a los docentes presentes, manifestando: “En ustedes nace la generación del futuro, el compromiso de ustedes está, y nosotros acompañamos humildemente, para corregir lo que sea necesario. Ustedes son la generación del cambio” porque “como chaqueños no podemos permitir jamás que se nos conozca por esta brecha que duele”, sostuvo. La ministra explicó que las escuelas y los docentes chaqueños fueron evaluados por esta ONG, así como también se contactó con el equipo de “Aprendo Leyendo” para conocer cómo estaba trabajando la provincia para fortalecer los aprendizajes en lectura comprensiva.

Naidenoff recordó que desde el inicio de la gestión el Gobierno provincial impulsó un plan de acción centrado en garantizar que todos los niños y niñas accedan a una alfabetización temprana y de calidad. Dijo que el año pasado se realizaron dos test de fluidez lectora a estudiantes de tercer grado para “saber dónde estábamos parados” y que este año se realiza un monitoreo similar que incluye a niños de primero, segundo y tercer grado, así como a alumnos del primer año de nivel Secundario (que fueron evaluados en las áreas de Lengua y Matemática).

Encuentro de docentes de Primer Ciclo de nivel Primario

El encuentro de formación del Programa “Aprendo Leyendo” contó con la presencia de más de 900 docentes del Primer Ciclo de Nivel Primario de Resistencia y Gran Resistencia, y en simultáneo, los más de 8000 inscriptos en toda la provincia – con y sin cargo- siguieron la transmisión en vivo por el canal de YouTube de Somos Futuro. El Equipo de Intelexia, a cargo de este programa de capacitación que brinda herramientas pedagógicas para enseñar a leer y a escribir a los niños, realizó un taller para explicar sobre uso de los libros y materiales didácticos para los estudiantes y los niños que se distribuyen en las escuelas, que acompañarán esta formación en alfabetización.

La directora de Intelexia, Clara Zavalia Lagos, afirmó: “Sabemos que la herramienta de `Aprendo Leyendo´ tiene resultados que los validamos con datos, con investigación seria que fueron auditados por el exterior, pero la herramienta no funciona sola. Los maestros son los actores que la van a llevar a la práctica y van a ser un cambio para la provincia del Chaco”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, en el inicio de esta jornada de capacitación, destacó: “El compromiso de los docentes nos llena de satisfacción. Podemos enseñar a nuestros estudiantes a aprender de manera distinta, a trabajar de manera distinta y apostar, porque podamos mejorar todo aquello que muchas veces no lo hemos podido hacer, porque no tuvimos la posibilidad y las herramientas para hacerlo”.

Acompañaron este encuentro demás subsecretarias, directores generales, directores de niveles y modalidades, supervisores, y directores de las regionales del Ministerio de Educación de la Provincia.