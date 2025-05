Apuesta a la Seguridad; 90 Vehiculos para la Seguridad de los Chaqueños

Este viernes, en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, el Gobernador Leandro Zdero realizó la entrega de una nueva flota de vehículos a la Policía del Chaco, como parte del plan estratégico de fortalecimiento de la seguridad pública. Esta acción forma parte de una política integral que incluye la incorporación de tecnología, equipamiento y personal policial en toda la provincia.

Con una inversión total de $2.516.330.664, el Gobernador Leandro Zdero entregó 90 vehículos, que incluyen 35 camionetas Nissan Frontier, 10 de ellas con tracción 4×4 y 25 con tracción 4×2, ideales para el patrullaje en distintos terrenos. Además, se sumaron 30 vehículos sedán Renault Logan, aptos para tareas urbanas y operativas en áreas más densamente pobladas. También se entregaron 25 motocicletas Gilera SMX 250 Adventure, que fortalecerán las unidades móviles en zonas de difícil acceso. A esta incorporación se suma el egreso de 185 nuevos Agentes de Policía, quienes se integrarán a distintas unidades operativas de la provincia.

“Estamos avanzando en el plan estratégico en materia de seguridad frente al desorden en el que nos hemos encontrado. Lo hemos hecho desde el 10 de diciembre, cuando decían que era imposible liberar las calles, después de 16 años en los que buscaron excusas para no resolver el problema”, destacó el gobernador Leandro Zdero. “Claramente sabemos que falta mucho, pero no vamos a descansar un solo minuto para dejar atrás una provincia donde se improvisaba, o en la que a veces nos queda la duda de si había una intención de no cuidar, por las alianzas estratégicas que tenían con movimientos oscuros”.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich destacó: “Estamos cerrando un ciclo de incorporación de tecnología, vehículos, nuevas unidades y nuevos policías para fortalecer la seguridad. Esto demuestra que hay un gobierno con sentido de integralidad, que significa acompañar a los pueblos y ciudades, pero también trabajar para la gente del campo, para aquel que produce todos los días, que se esfuerza, y que muchas veces se ve avanzado por una actividad delictiva que no cesa, y que nosotros estamos preparados para combatir”.

Durante el acto, el jefe de Policía, Comisario General Fernando Romero, afirmó: “Hoy, con esta presentación, podemos decir que estamos en el rumbo correcto, con hechos concretos, no con números ni mensajes vacíos de contenido de gestiones anteriores. No se puede hacer prevención si no tenemos los recursos humanos y materiales, por eso hoy la ciudadanía puede apreciar acá los agentes y los móviles: el ABC de la seguridad”.

La entrega de vehículos y la incorporación de nuevos agentes refuerzan el compromiso del Gobierno del Chaco de brindar más y mejores herramientas a la fuerza policial, para garantizar el orden y la seguridad de todos los chaqueños.