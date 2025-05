Zdero inauguró el Centro Multiagencial de Emergencias: “La seguridad ya no es patrimonio de un color político”

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó este viernes la inauguración del nuevo Centro Multiagencial de Emergencias, una base operativa y tecnológica de última generación que centralizará la atención de emergencias en el área metropolitana. El acto se llevó a cabo junto a funcionarios provinciales, fuerzas de seguridad y trabajadores del nuevo centro.

“Hoy es un día histórico. Este centro marca un antes y un después en cómo entendemos y gestionamos la seguridad y las emergencias en la provincia”, afirmó Zdero durante el acto. La obra forma parte de un plan estratégico de seguridad que apuesta a la prevención, la coordinación interinstitucional y la incorporación de inteligencia artificial al servicio público.

Un sistema integrado para dar respuestas rápidas

Zdero explicó que el Centro Multiagencial de Emergencias fue diseñado para articular el trabajo del 911, los Bomberos, la Policía, la salud pública y otros organismos que intervienen en situaciones críticas. “Acá va a estar todo conectado: los móviles policiales, las ambulancias, el sistema de videovigilancia, la geolocalización y hasta la gestión de catástrofes”, detalló.

El sistema incluye monitoreo satelital en tiempo real, cámaras de seguridad distribuidas por toda la provincia, mapeo delictivo con datos en vivo, y comunicación unificada con diferentes áreas del Estado. “Esto es lo que la gente nos pedía: que trabajemos en equipo, con tecnología y con profesionalismo. Lo estamos haciendo”, agregó el mandatario.

Un nuevo paradigma en seguridad

En su discurso, Zdero fue categórico: “La seguridad dejó de ser un tema para hacer marketing. Dejó de ser una herramienta de extorsión política. Hoy es una política de Estado. Y eso significa inversión, planificación y decisión”. En esa línea, sostuvo que el gobierno provincial enfrenta el desafío de combatir no solo la inseguridad cotidiana, sino también fenómenos más complejos como el narcotráfico, el abigeato, el crimen organizado y la violencia social.

“No hay zonas liberadas ni pactos con delincuentes. No hay lugares donde el Estado no llegue. En cada rincón del Chaco estamos recuperando el control, con presencia, con ley y con orden”, aseguró.

Tecnología, formación y descentralización

Zdero también destacó que el nuevo centro es posible gracias al trabajo conjunto entre los ministerios de Infraestructura y Seguridad, junto a la empresa tecnológica ECOM Chaco. “Esta es una obra de gobierno, no de un sector. Participaron ingenieros, técnicos, policías, bomberos, médicos, operadores. Y todos fueron capacitados para un modelo de gestión que prioriza la eficiencia”, subrayó.

Además, anunció que el modelo del Centro Multiagencial se irá replicando progresivamente en el interior provincial. “Queremos que Villa Ángela, Charata, Castelli y tantas otras localidades tengan un sistema similar, con tecnología, integración y control ciudadano”, dijo.

Para ello, el gobierno firmará convenios con intendentes que deseen sumarse al sistema. “Vamos a instalar antenas, receptores, monitores, todo lo necesario para que la seguridad sea real, no solo un discurso”, expresó.

Críticas al pasado y promesas a futuro

Durante la inauguración, Zdero no eludió las críticas a gestiones anteriores. “Nos encontramos con un 911 abandonado, sin mantenimiento. Con botones antipánico sin distribuir. Con sistemas de cámaras que no funcionaban porque el gobierno no pagaba el alquiler de los edificios. Nosotros decidimos invertir donde hay que invertir: en la gente, en su tranquilidad, en su derecho a vivir en paz”.

También repasó acciones concretas llevadas adelante desde diciembre: reapertura de la Escuela de Policía, incorporación de 180 agentes, patrulleros nuevos, más de 800 cámaras activas en Sáenz Peña, ampliación del sistema de videovigilancia en Quitilipi, Charata, Pampa del Indio y otras localidades.

“El Estado no puede llegar después del delito. Tiene que estar antes. Para eso estamos trabajando: para anticiparnos. Y para eso sirve este centro”, afirmó.

“Que sepan que no vamos a aflojar”

En un mensaje directo a la comunidad, el gobernador cerró su discurso con un tono enérgico: “Que sepan que no vamos a aflojar. Que vamos a seguir invirtiendo en seguridad, pero también en educación, en salud, en trabajo. Este no es un gobierno que mira para otro lado. Este es un gobierno que da la cara, que está en la calle, que escucha y que actúa”.

El Centro Multiagencial de Emergencias comenzará a operar formalmente en los próximos días y contará con guardias rotativas las 24 horas. Según Zdero, es solo una de las piezas de un plan integral que busca “devolver la confianza de la gente en sus instituciones”.