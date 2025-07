Analía Verón: “La sociedad pedía una respuesta, y con Ficha Limpia se la dimos”

La concejal de Resistencia por el radicalismo, Analía Verón, visitó los estudios de Radio Provincia para conversar sobre los recientes avances legislativos en el Concejo Municipal, donde se aprobó la ordenanza de Ficha Limpia, así como sobre su proyecto de cine distendido e inclusivo para personas con trastornos del espectro autista (TEA).

Ficha Limpia, aprobada pese a la oposición

“Salió la ordenanza con los votos de nuestro bloque oficialista, pero lamentablemente no fue acompañada por la oposición del CER ni del Frente Chaqueño”, remarcó Verón. Según explicó, el proyecto contaba con dos despachos en comisión, uno a favor y otro que pedía seguir debatiéndolo. “Era una forma de dilatarlo. Al final, tuvieron que votar en contra”, dijo.

La ordenanza establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas en primera y segunda instancia por delitos penales o civiles graves, lo que refuerza el criterio de integridad para acceder a cargos públicos. “No es una proscripción, como dijeron. No alcanza con una denuncia, hablamos de condenas ratificadas”, aclaró la edil.

Cine inclusivo: la inclusión real más allá del discurso

Verón también habló sobre su iniciativa de cine inclusivo adaptado a personas con neurodivergencias o condiciones dentro del espectro autista, proyecto que ya es una realidad en Resistencia. Aunque reconoció haber enfrentado resistencias en su tratamiento, celebró la repercusión: “Muchos hablan de inclusión, pero cuando hay que llevarlo a la práctica no todos acompañan. Este cine distendido está pensado especialmente para que los chicos puedan disfrutar sin sentirse limitados”.

Además, anunció una próxima función especial:

📆 2 de agosto – 18 h

🎬 Intensamente 2

📍 Guido Miranda

🎟️ Entrada: un alimento no perecedero, que será destinado a merenderos del barrio Los Teros.

“Pensamos en quienes no pudieron asistir antes por cuestiones económicas. Esta vez es una oportunidad para todos”, destacó.

Visión nacional y radicalismo

Consultada sobre la situación nacional, Verón opinó que la política actual es una consecuencia del desencanto ciudadano: “Milei no mintió en campaña. El electorado lo eligió porque sintió que no había otra opción. La política no puede mirar para otro lado”.

También criticó la fragmentación de su partido: “El radicalismo a nivel nacional está desordenado. Hay que recuperar nuestra esencia, la de Yrigoyen, la de Alem. Dialoguista, sí, pero con convicciones firmes”.

Por último, anticipó que la elección en Buenos Aires será clave: “Si pierden ese bastión, será un remezón político para todos los espacios. Ahí se va a reconfigurar el mapa electoral del país”.