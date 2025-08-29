Amplían el rango etario para la vacunación contra el dengue

172888w850h478c.jpg (1)

Este viernes, desde el Ministerio de Salud del Chaco informaron que se amplía el rango etario para la vacuna Qdenga, en contra del virus que transmite el dengue.

La población objetivo que podrá recibir tanto las primeras dosis como las de refuerzo es la que comprende a personas nacidas entre los años 1966 y 2009.

Las personas interesadas en inmunizarse deberán acudir al centro de salud o vacunatorio más cercano, como también durante los Operativos de Abordaje Territorial, con DNI.

