Allanaron el hogar de rehabilitación por el caso de abuso sexual

El pasado viernes 22 de mayo, entre las 11 y las 18, efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Sáenz Peña llevaron adelante un operativo de seguridad durante un allanamiento realizado en la sede de la Fundación «Regreso al Padre», ubicada en el barrio Puerta del Sol de la ciudad termal.

La medida judicial se concretó, emitida por el Juzgado de Garantías local, en el marco de una causa por «Supuesto abuso sexual», con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, a cargo de Gustavo Rafael Valero.

Durante el procedimiento estuvieron presentes los detenidos vinculados a la causa, junto al fiscal interviniente, el ayudante fiscal a cargo de la diligencia y personal especializado en criminalística, quienes realizaron tareas técnicas y periciales en el lugar.

Tras una requisa en distintos sectores del inmueble, principalmente en habitaciones y el comedor, los agentes secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos, una CPU, una notebook, documentación personal, registros internos, formularios de abandono voluntario, contratos de internación, legajos, cuadernos de insumos y otra documentación administrativa correspondiente a distintos períodos.

Todos los elementos fueron correctamente identificados, ensobrados y puestos bajo resguardo del ayudante fiscal interviniente.

El allanamiento finalizó con resultado positivo, mientras que los detenidos fueron nuevamente alojados en la Comisaría Sexta de la ciudad. El procedimiento fue supervisado por autoridades del Departamento de Investigaciones Complejas Interior.