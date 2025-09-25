Allanan tres clínicas privadas en Resistencia por un caso de presunta mala praxis ginecológica

La Justicia de Chaco ordenó allanamientos simultáneos en tres sanatorios privados de Resistencia en el marco de una causa por presunta mala praxis médica con consecuencias ginecológicas graves. Las medidas, solicitadas por el Equipo Fiscal N.º 13 y autorizadas por el Juzgado de Garantías N.º 3, fueron ejecutadas este jueves por personal del Departamento Cibercrimen de la Policía de Investigaciones.

El objetivo de los procedimientos fue incautar historias clínicas, protocolos quirúrgicos, estudios complementarios y documentación médica relevante, material que hasta el momento no había sido entregado voluntariamente por las instituciones pese a los requerimientos judiciales.

Denuncia por intervenciones irregulares

La causa se inició tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sufrido graves complicaciones durante prácticas ginecológicas en distintos centros de salud privados. Según consta en la investigación, hubo contradicciones en los diagnósticos, falta de información adecuada y ausencia de consentimiento informado, hechos que derivaron en secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Fuentes judiciales indicaron que las intervenciones habrían provocado la extracción injustificada de órganos reproductivos y la perforación del útero de la paciente, lo que obligó a realizar nuevas cirugías y tratamientos posteriores.

Documentación clave y posible ampliación de la causa

Ante la presunta negativa de los sanatorios a entregar la documentación médica requerida en el plazo estipulado, la fiscalía solicitó las medidas de allanamiento para asegurar el acceso a la información considerada esencial para el avance del expediente.

Con el material secuestrado, el Ministerio Público buscará reconstruir la secuencia de decisiones médicas tomadas, verificar el cumplimiento de los protocolos y determinar responsabilidades profesionales.

Fuentes del caso no descartan que, a partir del análisis de la evidencia, se amplíen las imputaciones o se incorporen nuevos profesionales a la investigación.

