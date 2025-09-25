Allanamiento en Resistencia: detuvieron a un hombre acusado de amenazar con un arma a su sobrino

Un hombre de 43 años fue detenido este jueves por la mañana en Resistencia, tras un operativo de allanamiento en el marco de una causa por amenazas con arma de fuego. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°4, en el marco del Decreto Fundado N°132/25, con intervención del Equipo Fiscal N°2, a cargo de Rosana Soto.

La investigación se originó a partir de la denuncia realizada el pasado 7 de septiembre por Néstor Danilo Ramírez, de 18 años, quien acusó a su tío, Norman Alejandro Hownsfied, de haberlo amenazado de muerte. Según relató, ese día el hombre se presentó en un automóvil Chevrolet Prisma gris y, sin mediar palabras, apuntó con un revólver hacia él mientras gritaba: «Cuídense ustedes dos y tu papá, los voy a matar» , en alusión a la pareja de la víctima y a su padre, Ángel Rodrigo Ramírez.

El procedimiento de este jueves fue supervisado por el comisario inspector Jesús Juan José Ojeda, a cargo de la Zona I Metropolitana, y ejecutado por personal de la Comisaría Segunda Metropolitana, encabezado por el comisario Diego Ángel Funda.

Como resultado del allanamiento, los agentes secuestraron un automóvil Chevrolet Prisma gris, vinculado al hecho investigado, y un tubo cañón de escopeta de dos bocas. Además, se procedió a la detención de Norman Alejandro Hownsfied, quien quedó notificado en la causa y a disposición de la Justicia.